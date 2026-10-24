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В белорусской оппозиции серьёзный скандал – поссорились муж и жена Тихановских 6 2208

Политика
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии Светлану Тихановскую принимали на самом высоком уровне.

В Латвии Светлану Тихановскую принимали на самом высоком уровне.

ФОТО: president.lv

Освобожденный из тюрьмы больше года назад Сергей Тихановский выступил с резкой критикой в адрес своей жены, бывшего кандидата в президенты на выборах 2020 года Светланы Тихановской, которая на Западе считается лидером белорусской оппозиции.

Тихановский обвиняет свою супругу в том, что она использовала его образ и популярность для получения грантов и поддержки.

На стримах Сергей Тихановский критикует супругу Светлану и её соратников.

«Не наши ли фотографии Светлана Георгиевна носила на папочках все эти годы, чтобы вытаскивать из западных партнеров грантики? Кто такая Светлана Тихановская? Это был технический кандидат, за которого проголосовали все белорусы, которые были против Лукашенко.

Процент, который был за Светлану Георгиевну, ничтожно мал, потому что никто ее даже и не знал. Знали, что это жена блогера, настоящего кандидата Сергея Тихановского, которого ЦИК не зарегистрировал.

Именно поэтому, совершив подлог, выдав мою инициативную группу за свою, Светлана Георгиевна зарегистрировалась кандидатом, а зарегистрировали ее потому, что она не представляла никакой угрозы режиму», - заявил Тихановский.

Его жена Светлана ситуацию не комментирует.

По данным СМИ, сам Сергей сейчас живет в США и готовится к поступлению в американский вуз.

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Светлана и Сергей Тихановские.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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