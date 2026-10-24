На следующий Андрис Кулбергс наконец начнёт переговоры по формированию нового правительства. Он также собирается представить — видимо, сначала потенциальным партнёрам по коалиции — проект декларации с описанием первоочередных задач нового правительства.

Успеть до 18-го

Отметим, что лишь 3 ноября, после начала работы нового Сейма, Эдгар Ринкевич сможет официально поручить Кулбергсу формирование правительства. Сам Кулбергс и его однопартийцы надеются сформировать кабинет и получить поддержку парламента до 18 ноября. А значит, на весь процесс у Кулбергса и его команды останется около двух недель. Совсем немного, если учесть, что нужно успеть согласовать декларацию, а главное — сформировать, как обещал сам премьер, профессиональную команду.

Латвийцев больше волнуют не чиновничьи вопросы, а то, что собирается делать правительство Кулбергса и, точнее, какие неотложные задачи предстоит решать новому кабинету.

Мы приведём свой список задач, которые, на наш взгляд, должны стать приоритетными для нового правительства. Всего мы определили восемь основных задач.

Первая задача — бюджет на следующий год и основные параметры бюджета на ближайшие четыре года. Латвия переходит от трёхлетнего бюджетного цикла к четырёхлетнему — в соответствии с новыми установками ЕС.

Если Кулбергс надеется принять бюджет на 2027 год ещё до рождественских праздников, то более опытный однопартиец, министр финансов Марис Кучинскис, называет более реалистичный срок — в течение января следующего года.

В контексте бюджета назовём три основных вызова: попытаться удержать бюджетный дефицит на уровне текущего года, сократить административные расходы — главным образом за счёт уменьшения расходов на государственные закупки — и обеспечить финансирование обороны в размере 5% ВВП.

Вторая задача — наконец завершить эпопею с выкупом акций у шведской корпорации Telia и создать единую компанию Tet/LMT с полным государственным контролем.

При этом нельзя исключать, что впоследствии акции этой компании будут котироваться на бирже. Это позволит привлечь инвесторов и хотя бы частично компенсировать затраты на выкуп акций у шведской стороны.

Третья задача — изменить систему управления госпредприятиями и провести реформу самих государственных предприятий.

Ещё до выборов Кулбергс возмущался тем, что правительство не может напрямую влиять на госпредприятия, которые при этом управляются неэффективно. Система устроена таким образом, что даже при объявлении конкурсов на вакантные места в советах и правлениях одним из основных требований к претендентам становится опыт работы в руководстве государственных или муниципальных обществ капитала.

В результате одни и те же люди годами переходят из одного госпредприятия в другое! «Чужие» не могут попасть на хлебные должности — по крайней мере, так выглядит эта система со стороны.

Посмотрим, удастся ли Кулбергсу и его команде сломать сложившийся порядок, а заодно объединить госпредприятия со схожими функциями и сократить численность их советов.

Четвёртая задача — найти средства для продолжения строительства Rail Baltica.

В ближайшие годы всем трём странам Балтии потребуется на это около 10 миллиардов евро, то есть примерно по 3,3 миллиарда на каждую страну. При этом даже в руководстве Rail Baltica сомневаются, что Брюссель возьмёт на себя все расходы на реализацию проекта и выделит в рамках семилетнего бюджета ЕС, который начнёт действовать в 2028 году, все необходимые 10 миллиардов.

Это значит, что Латвии тоже придётся думать, где взять недостающие средства.

Пятая задача — определить дальнейшую судьбу airBaltic. Если авиакомпания сможет успешно пройти в США процедуру правовой защиты, то уже весной следующего года может встать вопрос о том, хочет ли латвийское государство сохранить влияние на эту некогда национальную авиакомпанию.

Если да, то придётся покупать 25% акций, что едва ли обойдётся латвийским налогоплательщикам дешевле чем в 200 миллионов евро.

Шестая задача — привлечение иностранных инвесторов через так называемые «золотые визы», то есть предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции.

По крайней мере, до выборов Кулбергс активно лоббировал эту идею. Скорее всего, несмотря на политическое давление, премьер от неё не откажется и сейчас: государству ведь нужно на чём-то зарабатывать! Кулбергс хочет создать специальный фонд развития, в который будут поступать и средства, привлечённые в рамках этой программы.

Седьмая задача — попытаться вывести государственные и муниципальные предприятия на биржу. Это должно оживить фондовый рынок и дать дополнительный импульс экономике.

Отметим, что дискуссии на эту тему начались ещё около пяти лет назад, при первом правительстве Кришьяниса Кариньша. Но, как говорится, воз и ныне там…

Восьмая задача — уже в конце мая следующего года должны состояться президентские выборы. Возглавляемый Кулбергсом «Объединённый список», располагающий 41 депутатским мандатом, будет играть в этом процессе ключевую роль. Трудно представить, чтобы президента удалось избрать без поддержки этой политической силы.

На данный момент, похоже, нет предпосылок для того, чтобы Ринкевич не был избран на второй срок. Всё-таки большинство латвийцев оценивает его достаточно позитивно. Да и своим политическим взлётом Кулбергс во многом обязан действующему президенту, который пять месяцев назад поручил ему сформировать правительство.

Но мы не знаем, что будет в мае. Вдруг в «Объединённом списке» возникнет соблазн посадить в президентское кресло собственного кандидата? Например, отца-основателя объединения Улдиса Пиленса, который уже фигурировал среди кандидатов в президенты три с половиной года назад.

Неудобные вопросы

Очевидно, что есть и вопросы, которые Кулбергс и его команда постараются «заморозить». И это не только пресловутая Стамбульская конвенция: отказ от её денонсации, вероятно, будет зафиксирован в правительственной декларации.

Скорее всего, «Объединённый список» окончательно забудет и о своей идее, выдвинутой ещё во время прошлой избирательной кампании, реформировать избирательную систему. Вероятно, так и останется замороженной инициатива Ринкевича об упрощении процедуры запуска референдумов, которую уходящий парламент так и не продвинул.

Думаю, Кулбергс и его команда сделают всё, чтобы в парламенте даже не начались дискуссии о праве жителей изымать накопления второго пенсионного уровня. Эта инициатива, мягко говоря, не нравится крупнейшим банкам страны и самому Кулбергсу, который рассматривает эти накопления как ресурс для инвестиций в экономику.

Так или иначе, лёгкой жизни у Кулбергса не предвидится. Одно утешение — до следующих выборов ещё далеко, а значит, можно действовать, не слишком оглядываясь на избирателей.