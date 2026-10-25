Если нынешний министр финансов Марис Кучинскис все-таки будет "направлен" руководить самой большой в новейшей истории Латвии парламентской фракцией (Объединенный список, напомнил, получил 41 депутатское место!), то в кресло главы минфина может сесть Гунтарс Витолс, который, кстати, сейчас является советником Кучинскиса.

Как-бы уже примеряя на себе "министерский мундир", Г. Витолс в социальной сети X изложил, как он сам записал, "основные принципы формирования бюджета на 2027 год и на период следующего Сейма до 2030. Как рекомендация для политиков, для будущей коалиции".

"Первое и главное - в дальнейшем никаких новых решений по расходам, любым, как бы красиво ни сформулированным и обоснованным, если не обозначено финансирование. Нетрудно обещать, главная трудность - сказать, от кого будем отнимать (дополнительно взять кредит - не решение, так как занимаем так же до допустимого лимита).

Второе - бюджет невозможно (вообще) составить, если не решить вопрос об обещаниях на сумму примерно миллиард евро, которые были сделаны уходящим парламентом. От кого же нужно отрезать, чтобы можно было профинансировать хотя бы самые основные обещания на сумму в 440 миллионов? Там хорошие вещи - здоровье, образование, а денег нет. Остальное состоит из выбора продолжения двух важных «проектов». RB и AB.

Тогда надо принимать решение о реформах - начиная с объединения министерств и учреждений. Мы разработали разные варианты, надо выбирать. Одновременно - в отличие от распространенного мифа о том, что «борьба с чиновниками» может сэкономить много средств, сокращение бюрократии окажет больше косвенное влияние - меньше бремени для народного хозяйства. Не существенная экономия на расходах.

Больше символизма - бесконечную тенденцию бюрократии размножаться надо затормозить..."

Итак, очевидно, что перед новым правительством в контексте бюджета будут стоять две главные задачи - где взять деньги на реализацию уже зафиксированных в законах обещаний и на чем можно сэкономить.