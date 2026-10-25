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«Мы понимаем русских» - бывший глава МИД полагает, что Латвия может возглавить диалог ЕС с Россией 33 32628

Политика
Дата публикации: 25.10.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: переговоры ЕС и РФ

Латвия могла бы стать посредником в переговорах между Европейским союзом и Россией. Такое мнение в послевыборной дискуссии портала nra.lv высказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

По его словам, в Евросоюзе всё чаще обсуждается необходимость возобновления диалога с Москвой. Юрканс считает, что Латвия могла бы воспользоваться этой ситуацией и предложить себя на роль главного переговорщика.

«Мы знаем русский язык и понимаем русских людей» — именно эти преимущества, по мнению бывшего министра, Латвии следовало бы использовать в дипломатии.

Юрканс полагает, что Россия вряд ли согласится вести переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, но с Латвией разговаривать могла бы.

Поэтому он предлагает Риге выступить на уровне Евросоюза с инициативой возглавить диалог и продемонстрировать, что она умеет договариваться с Москвой.

Бывший министр считает, что Латвия могла бы помочь выработать условия, при которых Евросоюз действительно захотел бы «повернуться лицом к России, а не стоять к ней спиной и постоянно воевать».

При этом Юрканс подчеркнул, что переговоры необходимо вести с пониманием того ущерба, который война в Украине нанесла самой Латвии и всей Европе. Главной целью такого диалога, по его мнению, должно стать прекращение войны.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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