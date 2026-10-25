Андрис Кивич уверен, что многие депутаты и не рассчитывали просидеть в парламенте больше одного созыва...

Известный латышский музыкант, поэт, в прошлом телеведущий Андрис Кивич в интервью порталу nra.lv очень критически высказался в адрес депутатов Сейма:

"Они ни за что не отвечают! Правда, нам политолог скажет, что есть еще политическая ответственность! Какая? Многие депутаты и не надеялись просидеть в Сейме больше одного срока. Зато они четыре года получали хорошую зарплату. 70 процентов депутатов нигде за пределами Сейма такую зарплату в размере 4000 не заработают!"