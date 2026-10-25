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«Ну где они заработают за пределами Сейма 4 тысячи?!» - музыкант жестко высказался о политиках 2 2791

Политика
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кивич

Андрис Кивич

Андрис Кивич уверен, что многие депутаты и не рассчитывали просидеть в парламенте больше одного созыва...

Известный латышский музыкант, поэт, в прошлом телеведущий Андрис Кивич в интервью порталу nra.lv очень критически высказался в адрес депутатов Сейма:

"Они ни за что не отвечают! Правда, нам политолог скажет, что есть еще политическая ответственность! Какая? Многие депутаты и не надеялись просидеть в Сейме больше одного срока. Зато они четыре года получали хорошую зарплату. 70 процентов депутатов нигде за пределами Сейма такую зарплату в размере 4000 не заработают!"

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Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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