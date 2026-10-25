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В Латвии начались поиски министров - названы вероятные члены правительства 12 10352

Политика
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

Пока модель коалиции неясна даже премьеру, продолжается работа и над декларацией будущего правительства.

Итак, ровно за неделю до начала полномочий нового Сейма Андрис Кулбергс, наконец, запускает процесс переговоров по формированию правительства. Уже в понедельник, 26-го октября, премьер проведет переговоры со своими же коллегами по Объединенному списку.

Как ожидается, на этой встрече Кулбергс может обозначить приоритеты и даже назвать некоторых кандидатов в министры. По слухам, все-таки нынешний министр финансов Марис Кучинскис в новое правительство не пойдет и возглавит парламентскую фракцию Объединенного списка.

В кресло министра финансов может сесть новоиспеченный депутат Сейма Гунтарс Витолс. На должность министра здоровья рассматривается также избранный в Сейм нейрохирург Рейнис Путниньш, который в свое время был парламентским секретарем минздрава.

Объединенный список на должность министра иностранных дел может предложить кого-то из карьерных дипломатов в ранге посла. Пост министра умной администрации и регионального развития может сохранить Эдгарс Таварс. Портфель министра обороны скорее всего оставят нынешнему главе оборонного ведомства, беспартийному военному Райвису Мелнису.

Уже 28-го октября Кулбергс начнет переговоры с Нацобъединением, а затем с "Новым Единством". Но это не означает, что коалиция обязательно будет именно в таком составе. Кулбергс намерен провести консультации со всеми избранными в парламент политическими силами.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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