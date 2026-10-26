"Если бы этот план действий будущего правительсьтва был бы выдающимся, я думаю, мы бы уже что-то о нем услышали."

Известный политический эксперт Юрис Розенвалдс в интервью Латвийскому радио прокомментировал затянувшуюся паузу в формировании правительства - после выборов уже прошли три недели, а Андрис Кулбергс лишь в среду начнет переговоры с другими политическими силами.

"Все больше начинает проявляться то, что «Объединенный список» не так уж и объединен, как гласит его название.

Его образуют три партии — Латвийское объединение регионов, Латвийская зеленая партия и Лиепайская партия — и общество «Latvijas restarts», которое Улдис Пиленс изначально основал как «Объединенный список Латвии» для привлечения беспартийных профессионалов. Теперь, очевидно, нет настоящей уверенности, как объединение отреагирует на предложения Кулбергса, отсюда и такая секретность.

В «Объединенном списке» могут различаться мнения как о составе коалиции и распределении должностей, так и о плане намеченных перемен. В качестве примера он привел транзит и интересы Лиепайского порта. Возможно, именно значение этого вопроса для Лиепаи повлияло и на изменение риторики после выборов, — она стала более осторожной, чем в предвыборное время. Различные интересы и личности в ОС сделают процесс достижения договоренностей весьма сложнным.

Если бы этот план действий будущего правительсьтва был бы выдающимся, я думаю, мы бы уже что-то об этом услышали. Уже было бы сразу после выборов заявлено: «Знаете, у меня примерно такие направления, и я хочу делать то, то, то и то», потому что все-таки «Объединенный список» участвовал в выборах под лозунгом, что была проблема, — пришел Кулбергс и предложил решение, и поэтому каким-то образом это надо было продолжать. Поэтому я немного скептичен по поводу того, что уже все готово. На мой взгляд, секретность этой встречи прямо указывает на то, что многие ключевые вопросы, очевидно, будут еще обсуждаться ", - сказал политолог Латвийскому радио.