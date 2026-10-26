Предпринимателей подозревают еще и в соучастии в оформлении иностранцам видов на жительство.

Как сообщал bb.lv, в 14-м Сейме под занавес его работы случился громкий скандал - парламент в срочном порядке, не проверив правдивость предоставленных сведенений, присвоил гражданство за особые заслуги гражданке Индии госпоже Вишванату.

Когда вскрылась реальная ситуации с образованием и научными достижениями якобы ученой, разразился громкий скандал, президент Ринкевич даже направил спикеру Сейма письмо с призывом разобраться и, что называется, исправить ошибку. Ошибка была исправлена оперативно - уже через неделю Сейм отменил свое же решение о предоставлении гражданства за особые заслуги. Однако расследование самих обстоятельств, предшествовавших этой "операции" по предоставлению гражданства, только начинается. Есть подозрения, что трое предпринимателей помогали не только получении гражданства за особые заслуги, но и в предоставлении видов на жительство. В связи с этим глава МВД Янис Домбрава решил привлечь к расследованию компетентные органы.

Министр внутренних дел Янис Домбрава поручил управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) и Службе финансовой разведки (FID) в соответствии с компетенцией каждого учреждения проверить публично прозвучавшую информацию о возможном участии Гаральда Хопстадтера (Gerald Hoppstaedter), Дорис Хопстадтер (Doris Hoppstaedter) и Нины Линде в получении видов на жительство нескольким десяткам подданных третьих стран.

При проверке необходимо выяснить, действовали ли упомянутые лица правомерно, содействуя реальной предпринимательской деятельности, или же возможности получения видов на жительство использовались злонамеренно, создавая формальное основание для права пребывания в Латвийской Республике.

"Я поручил и УДГМ, и Службе финансовой разведки проверить эту информацию. Необходимо выяснить, имеются ли за соответствующими сделками реальные вложения и предпринимательская деятельность или же их истинной целью было создание формального основания для приобретения права на пребывание в Латвии. Если будут констатированы нарушения, следует следить за предусмотренными законом действиями", - подчеркивает министр внутренних дел Янис Домбрава.

Оцениваются представленные для затребования видов на жительство документы, достоверность указанных в них сведений и связанные с соответствующими сделками финансовые обстоятельства. Кроме того, необходимо выяснить фактическую роль каждого вовлеченного лица и предприятия и их связь с указанными действиями.

Поручение дано для проверки информации. Выводы о законности действий лиц и дальнейших мероприятиях производятся после проверки", - говорится в пресс-релизе советника министра внутренних дел.