Латвии предстоит вновь пересмотреть границы самоуправлений, и изменения неизбежно затронут Елгаву, считает мэр города Мартиньш Дагис. По его мнению, объединение Елгавы и Елгавского края в одно самоуправление — лишь вопрос времени. Между тем жители бывшего Озолниекского края, напротив, добиваются восстановления самостоятельного самоуправления.

В Латвии неизбежно придется вновь пересматривать административные границы самоуправлений. Такое мнение высказал мэр Елгавы Мартиньш Дагис, который считает, что в будущем город и окружающий его Елгавский край могут стать единым самоуправлением.

Как сообщает агентство LETA, об этом Дагис заявил журналистам в понедельник, 26 октября, комментируя инициативу жителей бывшего Озолниекского края об отделении от Елгавского края.

По словам мэра, интересы жителей разных территорий могут существенно различаться. Многие хотели бы иметь собственное, небольшое самоуправление, руководство которого находится ближе к населению.

Однако демографические изменения и урбанизация, по мнению Дагиса, делают дальнейший пересмотр административного деления неизбежным.

«Это неизбежный процесс, нам придется еще раз пересмотреть границы. Процесс урбанизации, демографические процессы неизбежны», — заявил мэр.

Он обратил внимание, что Елгава уже сейчас предоставляет ряд услуг, которыми пользуются не только горожане, но и жители окружающего края.

В качестве примера Дагис назвал площадки для сбора сортированных отходов. Кроме того, у города и края уже существует единая система гражданской обороны. По оценке мэра, подобное взаимодействие свидетельствует о том, что объединение Елгавы и Елгавского края в одно самоуправление со временем станет закономерным шагом.

«Это лишь вопрос времени», — считает Дагис.

Вместе с тем он подчеркнул, что решение о возможном объединении должно приниматься на государственном уровне. Причем, по его мнению, пересмотр административного деления не должен ограничиваться только самоуправлениями.

Дагис отметил, что территориальная организация различных государственных учреждений не всегда совпадает с границами самоуправлений.

В частности, он упомянул различия в региональном делении структурных подразделений полиции и прокуратуры.

«Это глобальный вопрос, он касается не только одних Озолниеков», — подчеркнул председатель Елгавской городской думы.

Заявление мэра прозвучало на фоне инициативы жителей бывшего Озолниекского края, которые хотят восстановить его самостоятельность.

На прошлой неделе состоялось собрание местных жителей, посвященное возможному отделению этой территории от нынешнего Елгавского края. Участники встречи решили продолжить работу над инициативой и обратиться в Министерство по делам умного управления и регионального развития.

Кроме того, планируется подготовить проект поправок к Закону об административных территориях и населенных пунктах, который можно будет предложить депутатам Сейма.

Как сообщил координатор инициативы Дзинтарс Лагздиньш, жители рассчитывают, что их предложения будут услышаны как в министерстве, так и в парламенте.

До административно-территориальной реформы 2021 года Озолниекский край существовал как самостоятельное самоуправление. В его состав входили три волости — Озолниекская, Ценская и Салгалская.

После реформы эта территория была включена в Елгавский край.

Таким образом, в регионе обсуждаются два противоположных подхода к административному устройству: жители бывшего Озолниекского края выступают за восстановление самостоятельного самоуправления, тогда как мэр Елгавы считает перспективным дальнейшее укрупнение административных территорий.

Пока конкретных решений об изменении границ нет. Для реализации подобных инициатив потребуются решения на государственном уровне и соответствующие изменения законодательства.