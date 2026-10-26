Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс («Объединённый список») провёл закрытую встречу с новоизбранными депутатами своей политической силы. По итогам переговоров, проходивших за пределами Риги, участники заявили о полной поддержке намеченных реформ. При этом будущие изменения обещают быть непростыми, а некоторые решения — непопулярными, сообщает агентство LETA.

В понедельник, 26 октября, Кулбергс собрал новоизбранных депутатов «Объединённого списка» (ОС), чтобы обсудить политические приоритеты, подготовку к работе нового созыва Сейма и предстоящие переговоры о формировании правительства.

Место проведения встречи публично не раскрывалось.

По словам премьер-министра, участникам удалось согласовать дальнейший порядок действий и принципы, которыми ОС будет руководствоваться в переговорах о работе следующего правительства.

«Общество дало нам мандат на осуществление перемен. Неотложных перемен. Перемен, которые, на мой взгляд, предполагают большую ответственность, более бережное использование государственных средств и конкретные решения», — подчеркнул Кулбергс.

«Будут и непопулярные решения»

Председатель Латвийской зелёной партии (ЛЗП), входящей в «Объединённый список», Эдгарс Таварс после встречи сообщил, что депутаты поддержали предложенные Кулбергсом реформы и приоритеты будущего правительства.

По его словам, совещание продолжалось практически весь день и прошло в конструктивной атмосфере.

«Это была продолжительная рабочая встреча, посвящённая тому, что необходимо сделать в правительстве и парламенте, чтобы общество действительно увидело перемены. Перемены будут, но они не будут лёгкими. Будут и непопулярные решения», — предупредил политик.

Особое внимание участники встречи уделили стимулированию экономического развития, укреплению бюджетной дисциплины и сокращению государственных расходов.

Обсуждались также вопросы безопасности и другие направления, имеющие важное значение для развития страны.

«Полная и безоговорочная поддержка»

Таварс отметил, что Кулбергс тщательно подготовился к встрече и подробно представил своё видение предстоящих реформ.

«Реформы Кулбергса пользуются полной и безоговорочной поддержкой „Объединённого списка“», — заявил председатель ЛЗП.

Он выразил уверенность, что все новоизбранные депутаты объединения поддержат согласованный политический курс.

По мнению Таварса, внутренних разногласий или раскола в «Объединённом списке» ожидать не следует.

Сам Кулбергс пояснил, что до начала официальных переговоров с другими партиями ему было важно заручиться пониманием, поддержкой и активным участием депутатов собственного политического объединения.

Ранее премьер-министр сообщал, что разработанный ОС план перемен практически готов и в ближайшее время будет подробно представлен парламентской фракции.

С кем Кулбергс намерен формировать коалицию?

Главными потенциальными партнёрами «Объединённого списка» по-прежнему остаются Национальное объединение и «Новое Единство».

Как сообщил Таварс, именно эти политические силы рассматриваются в качестве приоритетных участников переговоров о формировании следующего правительства.

При этом он признал, что теоретически нельзя полностью исключать и создание правительства меньшинства.

Однако, по словам политика, в настоящее время «Объединённый список» целенаправленно не движется к такому сценарию.

Первые встречи с потенциальными партнёрами намечены на 28 октября. В этот день представители ОС планируют провести переговоры с Национальным объединением и «Новым Единством».

Более подробную информацию о запланированных преобразованиях и приоритетах правительства Кулбергс намерен представить после этих переговоров.

На чём собираются экономить?

Ранее Кулбергс подчёркивал, что формирование правительства должно начинаться не с распределения министерских портфелей, а с согласования принципов сотрудничества, конкретных преобразований и ответственности за достижение результатов.

Разработанный «Объединённым списком» план предусматривает несколько основных направлений:

Повышение эффективности работы правительства.

Укрепление бюджетной дисциплины.

Сокращение бюрократии.

Уменьшение государственных расходов.

Стимулирование экономического роста.

При этом конкретные меры экономии и перечень возможных сокращений пока публично не представлены.

41 мандат — основа будущего правительства

Напомним, по итогам выборов в 15-й Сейм «Объединённый список» получил 41 депутатский мандат, став крупнейшей политической силой нового парламента.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил представителю ОС Андрису Кулбергсу формирование следующего правительства.

Таким образом, после согласования позиций внутри собственной фракции Кулбергс переходит к следующему этапу — переговорам с потенциальными партнёрами.

Главная интрига теперь заключается в том, какие именно непопулярные решения готов предложить будущий кабинет министров и кто из политических партнёров согласится взять на себя ответственность за их реализацию.