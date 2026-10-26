Премьер-министр Андрис Кулбергс намерен обсудить формирование нового правительства и план преобразований с избранными депутатами «Объединенного списка» на закрытой встрече за пределами Риги. Первоначально переговоры планировались в Сейме, однако место встречи изменили. Уже 28 октября ожидаются консультации с «Новым Единством» и Национальным объединением.

Премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») проведет встречу с новоизбранными депутатами своего политического объединения в тайном месте за пределами Риги. На ней планируется обсудить программу будущего правительства, намеченные преобразования и дальнейшие шаги по формированию коалиции.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на советника премьер-министра по коммуникации Элину Шверну, первоначально встреча должна была состояться в здании Сейма. Именно парламент был указан местом проведения мероприятия в рабочем графике премьера, распространенном в минувшую пятницу.

Однако утром понедельника Шверна сообщила об изменении планов. По ее словам, встреча пройдет не в Сейме, а за пределами столицы. Более точное место проведения переговоров представитель премьер-министра раскрывать не стала. Причины переноса встречи также не уточняются.

Кулбергс объяснил, что перед началом официальных консультаций с другими политическими силами ему необходимо обсудить будущие действия с депутатами собственного объединения. По словам премьера, важно заручиться их пониманием, поддержкой и готовностью участвовать в реализации намеченных преобразований.

Кулбергс отметил, что план изменений фактически уже подготовлен и в ближайшее время будет представлен всей фракции «Объединенного списка».

После внутрипартийного обсуждения премьер намерен перейти к переговорам с потенциальными партнерами по правящей коалиции. Предварительно на 28 октября запланированы встречи «Объединенного списка» с Национальным объединением и «Новым Единством».

При этом Кулбергс подчеркивает, что переговоры о формировании правительства должны начинаться не с распределения министерских должностей, а с согласования принципов совместной работы. Среди основных вопросов — порядок принятия решений, способы урегулирования разногласий между партнерами и распределение ответственности за достижение результатов.

Планируется также договориться о регулярном публичном представлении итогов работы правительства и организации диалога с обществом и социальными партнерами.

Программа преобразований, которую готовит Кулбергс, затрагивает несколько направлений государственной политики. В частности, речь идет о возможных изменениях в структуре министерств и организации работы правительства, укреплении бюджетной дисциплины, сокращении бюрократии и государственных расходов.

Еще одним приоритетом премьер называет стимулирование экономического роста. Кулбергс подчеркнул, что для реализации части предлагаемых мер потребуются изменения законодательства. Поэтому будущему правительству будет необходимо обеспечить поддержку своих инициатив в Сейме.

В то же время премьер пока не исключает ни одного из возможных вариантов формирования кабинета министров. В частности, рассматривается и возможность создания правительства меньшинства, которое не располагает собственным устойчивым большинством депутатских голосов.

После выборов в 15-й Сейм президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу руководить процессом формирования нового правительства. На выборах «Объединенный список» получил 41 депутатский мандат и стал крупнейшей политической силой нового парламента. Однако для самостоятельного большинства в 100-местном Сейме необходимо не менее 51 мандата, поэтому объединению предстоит договариваться с другими партиями.

Национальное объединение получило десять мест, а «Новое Единство» — семь. Таким образом, вместе эти три политические силы располагают 58 мандатами.

В парламент также прошли «Латвия на первом месте» с 17 депутатами, «Суверенная власть/Объединение младолатышей» с 15 мандатами и «Прогрессивные», получившие 10 мест.

Пока окончательная конфигурация будущей коалиции не определена. Первым этапом станет согласование плана преобразований внутри «Объединенного списка», после чего начнутся переговоры с другими парламентскими силами.