Вопрос об отмене сезонного перевода часов в Евросоюзе вновь может сдвинуться с мертвой точки. Литва, которая будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2027 года, планирует вынести его на голосование в конце июня. Однако страны Евросоюза по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, какое время следует оставить постоянным — летнее или зимнее.

Европейский союз может вернуться к вопросу об отмене сезонного перевода часов уже в следующем году. Литва намерена организовать голосование по этому вопросу в конце июня 2027 года, незадолго до завершения своего председательства в Совете ЕС.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций Литвы, соответствующий вопрос уже включен в предлагаемую повестку председательства, хотя окончательное одобрение литовского Сейма еще ожидается.

Вице-министр транспорта Лукас Пашкявичюс рассказал, что первые обсуждения на уровне министров транспорта стран Евросоюза запланированы на февраль.

«В феврале 2027 года мы обсудим этот вопрос на неформальном совете министров транспорта ЕС, а уже в конце нашего председательства, в июне, по нему пройдет голосование. Посмотрим, каким будет решение», — заявил он.

По словам вице-министра, главной задачей Литвы на первоначальном этапе было добиться возвращения вопроса в повестку европейских институтов.

Ранее ряд государств не проявлял заинтересованности в возобновлении обсуждения, из-за чего процесс отмены перевода часов фактически остановился.

Однако теперь, как утверждает Пашкявичюс, серьезного сопротивления включению этого вопроса в повестку председательства Литвы нет.

«Нашим главным планом было включить этот вопрос в повестку, поскольку мы слышали, что многие страны-члены не хотели этого делать. В настоящее время нет такого сопротивления, которое помешало бы внести этот вопрос в повестку дня председательства Литвы. Уже проделана очень большая работа», — отметил он.

Литовская сторона уже обсудила инициативу с представителями Франции, Испании, Германии, Северных стран и депутатами Европейского парламента.

Важным этапом подготовки станет исследование Европейской комиссии, результаты которого ожидаются в феврале 2027 года. Еврокомиссия должна оценить, как отказ от сезонного перевода часов может повлиять на экономику, здравоохранение, сельское хозяйство и другие сферы. Исследование будет охватывать все страны Евросоюза, включая Литву.

При этом главным препятствием остается отсутствие единой позиции относительно того, какое время должно действовать постоянно. Некоторые государства предпочли бы сохранить летнее время, чтобы вечерами дольше оставалось светло. По словам Пашкявичюса, такой подход характерен, в частности, для стран Южной Европы.

Однако для северных государств постоянное летнее время может создавать дополнительные неудобства.

«Наибольшие проблемы этот вопрос вызывает у Северных стран, особенно у Финляндии, где зимой естественного света и так мало. При постоянном летнем времени утро там стало бы еще темнее», — пояснил вице-министр.

Литва, со своей стороны, выступает прежде всего за прекращение практики перевода часов дважды в год.

«Мы стремимся к отмене сезонного перевода часов, независимо от того, будет ли выбрано летнее или зимнее время. Большинство жителей Литвы в опросах выражают желание остаться на летнем времени», — подчеркнул Пашкявичюс.

Дискуссия об отмене перевода часов продолжается в Евросоюзе уже несколько лет. Еще в 2018 году Европейская комиссия предложила отказаться от сезонного изменения времени, а в 2019 году Европарламент поддержал эту инициативу.

Однако окончательное решение так и не было принято, поскольку государства ЕС не смогли согласовать общую позицию.

Теперь Литва рассчитывает использовать свое председательство в Совете ЕС, которое продлится с января по июнь 2027 года, чтобы возобновить процесс. Если договориться не удастся, Вильнюс намерен обсудить дальнейшие действия с Грецией, которая примет председательство в Совете ЕС во второй половине следующего года.

Пока же действующий порядок остается неизменным. В Литве, как и в Латвии и других странах Евросоюза, часы продолжают переводить дважды в год — весной на летнее время и осенью на зимнее.

Последний переход состоялся в ночь на воскресенье, 25 октября, когда стрелки часов перевели на один час назад.

Таким образом, запланированное на июнь голосование еще не означает, что перевод часов отменят уже в 2027 году. Для этого странам Евросоюза предстоит достичь политической договоренности и согласовать дальнейший порядок применения времени.