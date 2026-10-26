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Последнее слово спикера: Миериня проводит 14-ый Сейм в историю 0 510

Политика
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дайга Миериня

Дайга Миериня. Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Напомним, что в новый Сейм попали лишь 40 депутатов парламента предыдущего созыва.

Итак, в ближайший четверг, 29-го октября, состоится последнее заседание 14-го Сейма. Де юре полномочия парламента данного созыва закончатся 3-го ноября утром, когда на свое первое заседание соберется 15-ый Сейм. Однако де факто депутаты уходящего созыва прекратят свою работу в четверг, 29-го октября, после того, как завершится пленарное заседание и депутаты сфотографируются на память. Последнее пленарное заседание 14-го Сейма откроется выступлением спикера Дайги Миерини, которая подведет итоги работы парламента и, разумеется, без ложной скромности расскажет о, по мнению спикера, достижениях уходящего Сейма.

Как ожидается, не позднее 2-го ноября депутаты, которые не были избраны в следующий Сейм, должны будут освободить свои рабочие кабинеты - для следующих слуг народа. Миграция коснется и второго здания парламента - там, где заседают парламентские фракции.

Первое заседание Сейма нового созыва начнется 3-го ноября в 9.00. Сперва все новоиспеченные 100 депутатов дадут торжественное обещание и скрепят это обещание своей подписью в специальной книге. После этого полномочия 15-го Сейма будут утверждены и начнутся выборы президиума парламента. Выборы руководства комиссий пройдут в течении следующих двух недель.

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#политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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