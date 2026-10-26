Министерство экономики в пятницу, 30 октября, проведет мероприятие по случаю открытия новых помещений министерства в административном комплексе на улице Талеяс, 1 в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Министерство экономики в пятницу, 30 октября, проведет мероприятие по случаю открытия новых помещений министерства в административном комплексе на улице Талеяс, 1 в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

В ходе мероприятия, которое состоится в 10:00, пройдет панельная дискуссия о развитии экономики, в которой примут участие министр экономики Виктор Валайнис, генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс, член правления ООО "ASNS Ingredient" Эдгар Ружа, президент и председатель правления "SEB banka" Иева Тетере и председатель правления АО "Latvenergo" Мартиньш Чаксте.

Переезд Минэкономики и подведомственных учреждений на улицу Талеяс является частью процесса оптимизации офисных помещений госучреждений. Использование единых офисных помещений призвано способствовать более эффективному использованию государственных ресурсов и сотрудничеству между учреждениями.

На улице Талеяс, 1 также находится здание Службы государственных доходов.

Отвечая на вопрос, приведет ли переезд учреждений к сокращению расходов, в Минэкономики указали, что экономия бюджетных средств будет достигнута за счет уменьшения занимаемой площади более чем на 50%. Соответственно, уменьшится объем коммунальных платежей и других расходов, связанных с обслуживанием здания, например, расходов на охрану, которые будут совместно покрываться всеми учреждениями, расположенными в здании.

Точный размер экономии станет известен после отчуждения зданий, занимаемых Минэкономики в настоящее время. В долгосрочной перспективе до 2044 года общая выгода для госбюджета достигнет примерно 30 млн евро, прогнозируют в министерстве.

В настоящее время Минэкономики расположено на улице Бривибас, 55 в Риге.