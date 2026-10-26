Латвии следует опасаться беспорядков, связанных с исламизацией Европы, а также возможного распада России, который может привести к гражданской войне и новому потоку беженцев. Такое мнение в интервью « Neatkarīgā » высказал профессор Латвийского университета Леон Габриэль Тайванс.

Комментируя массовые протесты во Франции, профессор заявил, что их причины гораздо глубже официально озвученных требований, связанных с проблемами образования. По его мнению, происходящее является следствием многолетней иммиграционной политики и неспособности европейских стран обеспечить интеграцию приезжих.

Тайванс напомнил, что массовая иммиграция во Францию началась еще в колониальный период, а после Второй мировой войны страна стала активно привлекать иностранную рабочую силу. Предполагалось, что приезжие постепенно ассимилируются, однако, как считает профессор, этого не произошло.

«Никакой ассимиляции, разумеется, не получилось, и теперь антропологи изучают ситуацию с реалистической точки зрения: иммигранты уже в нескольких поколениях считают Францию своей страной, а себя — французами», — заявил Тайванс.

По его словам, потомки иммигрантов, родившиеся во Франции и считающие себя французами, зачастую сохраняют культурную и религиозную идентичность своих предков. В результате, полагает Тайванс, французское общество постепенно меняется, а противоречия между различными группами населения усиливаются.

«Врастание иммигрантов в местную среду, конечно, происходит. Следует добавить, что в эту среду проникают элементы европейской демократии, прав человека, но это уже не Франция, а нечто другое», — считает профессор.

Тайванс также утверждает, что в нынешних протестах заметно влияние исламистской идеологии. В частности, он связывает с ней появление палестинских флагов на демонстрациях и нападения на магазины, которые, по его словам, принадлежат евреям.

«Известно, что происходили погромы магазинов. И в этих списках точно указано, какие именно магазины нужно громить. Это магазины, принадлежащие евреям. То есть происходят еврейские погромы. Ни один мусульманский магазин не тронут», — утверждает Тайванс. Независимых подтверждений этим заявлениям в интервью не приводится.

Профессор скептически оценивает возможности европейских политиков остановить иммиграцию. В качестве примера он привел Италию, где премьер-министр Джорджа Мелони пришла к власти в том числе благодаря обещаниям ужесточить миграционную политику, однако приток иностранцев продолжается.

«Можно ли избавить Францию от иммигрантов? Нет. Особенно от тех, кто живет там поколениями. Это невозможно сделать ни юридически, ни физически. И остановить этот процесс невозможно», — заявил он.

По мнению профессора, Францию в будущем могут ожидать новые, еще более масштабные беспорядки и кровопролитие. Он не исключает серьезных политических потрясений, способных поставить под угрозу существование Европейского союза.

«К сожалению, похоже, что впереди новая Французская революция, в которой верх одержат — хотя мы можем только предполагать — люди с отнюдь не французскими фамилиями», — заявил Тайванс.

Он также предупредил, что возможный выход Франции из ЕС может привести к распаду всего объединения. В таком случае, считает профессор, европейским государствам придется искать новые форматы сотрудничества, например создавать коалицию вокруг Польши.

Говоря непосредственно об угрозах для Латвии, Тайванс выделил два основных риска.

«Беспорядки, связанные с исламизацией Европы, а также распад России. Представьте себе гражданскую войну в России. Беженцы, военные преступники. Все это может ускорить распад ЕС. Все это может означать, что бежать будет некуда», — заявил профессор.

По его мнению, даже если нынешние протесты во Франции утихнут, в дальнейшем могут вспыхнуть новые волнения. При этом участники беспорядков будут использовать приобретенный опыт.

«Возможно, нынешние беспорядки во Франции каким-то образом утихнут, но возникнут новые. Зачинщики беспорядков приобретут опыт, будут знать, что и как делать, так что ничего хорошего ожидать не приходится. А у нас нет сил противостоять таким беспорядкам, связанным с исламизацией», — подчеркнул Тайванс.

Профессор также обратил внимание на демографические и экономические проблемы Франции, включая высокий государственный долг. По его оценке, сочетание социальных, миграционных и финансовых проблем делает перспективы страны крайне неблагоприятными.