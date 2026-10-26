Новому правительству Латвии придется серьезно оценить, способна ли страна финансировать дальнейшее строительство Rail Baltica и в каком объеме. По словам министра сообщения Рихарда Козловскиса, дефицит средств существует уже по действующим договорам, будущая поддержка Евросоюза остается неопределенной, а расходы продолжают расти.

Продолжение строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica станет одним из сложных финансовых вопросов для следующего правительства Латвии. При подготовке очередного государственного бюджета кабинету министров придется определить, может ли страна позволить себе дальнейшую реализацию проекта и каким образом его финансировать.

Как сообщает агентство LETA, об этом министр сообщения Рихард Козловскис («Новое Единство») заявил в интервью программе TV3 «900 секунд». По словам министра, нынешняя ситуация требует серьезного пересмотра подхода к реализации Rail Baltica. Продолжать работу по прежней модели государство уже не сможет.

Одной из причин Козловскис назвал изменение геополитической обстановки, в том числе войну России против Украины и другие международные события, влияющие на государственные приоритеты. При этом главная проблема заключается в отсутствии ясности относительно будущих источников финансирования.

Министр отметил, что пока неизвестно, на какую поддержку со стороны Европейского союза можно рассчитывать в следующие периоды финансового планирования. Нет определенности и относительно дальнейшего финансирования со стороны Европейской комиссии.

Однако нехватка денег ощущается уже сейчас. По словам Козловскиса, дефицит финансирования существует даже в рамках действующих договорных обязательств, объем которых продолжает увеличиваться. Дополнительную неопределенность создает невозможность точно спрогнозировать дальнейший рост расходов.

В результате государство пока не может достоверно оценить, сколько бюджетных средств потребуется даже для продолжения работ по уже заключенным договорам.

Министр подчеркнул, что при подготовке следующего бюджета правительству необходимо будет учесть все эти обстоятельства и определить четкий план расходов на Rail Baltica.

Таким образом, речь идет не только о поиске средств для новых этапов строительства, но и об обеспечении финансирования обязательств, которые уже взяты государством.

Масштаб финансовой проблемы становится особенно заметным при сравнении нынешних оценок стоимости проекта с первоначальными расчетами. Согласно актуальному анализу затрат и выгод, общая стоимость Rail Baltica во всех трех странах Балтии может достигнуть 23,8 миллиарда евро.

Для сравнения, в 2017 году стоимость всего проекта оценивалась всего в 5,8 миллиарда евро. Таким образом, нынешняя оценка более чем в четыре раза превышает первоначальную.

При этом только первый этап строительства Rail Baltica в странах Балтии может обойтись в 14,3 миллиарда евро. Из этой суммы на Латвию приходится около 5,5 миллиарда евро. С учетом индексации расходов стоимость латвийской части первого этапа может увеличиться до шести миллиардов евро.

На первом этапе в Латвии планируется построить основную железнодорожную трассу от границы с Литвой до границы с Эстонией. Кроме того, предусмотрено завершение строительных работ в Рижском аэропорту и южной части Рижского Центрального вокзала. Эти работы должны обеспечить возможность соединения новой магистрали Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью.

Сам проект предусматривает строительство железной дороги европейской ширины колеи, которая соединит Таллин с границей Литвы и Польши, а затем обеспечит железнодорожное сообщение стран Балтии с остальной Европой.

Общая протяженность новой линии в странах Балтии должна составить около 870 километров. Ширина колеи — 1435 миллиметров, а максимальная предусмотренная скорость движения поездов — 240 километров в час.

Однако на фоне роста стоимости строительства и неопределенности с европейским финансированием дальнейшая реализация этих планов потребует новых политических и бюджетных решений.

Козловскис не заявил о прекращении проекта, но дал понять, что следующее правительство должно будет определить финансово осуществимый вариант его продолжения.