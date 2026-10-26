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Секретная встреча у Кулбергса: пять причин таинственности политики Латвии 7 2930

Политика
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

Зачем премьер собрал однопартийцев за пределами Риги?

Итак, в эти часы все еще продолжается тайная встреча Андриса Кулбергса со своими же партайгеноссе из Объединенного списка (ОС). Встреча проходит в неизвестном месте за пределами столицы - по слухам, где-то в Рижском регионе. О некоторых подробностях встречи Кулбергс обещает рассказать завтра после заседания "старой" коалиции. В чем же причины такой таинственности?

Первая - по слухам, многих новоиспеченных депутатов ОС Кулбергс почти не знает, если не считать шапочного знакомства в ходе предвыборной кампании и формальной короткой встречи в Сейме вскоре после выборов. Кулбергс хочет в неформальной обстановке, спокойно и без дежуривших у дверей журналистов пообщаться с каждым из новоиспеченных депутатов ОС.

Вторая причина - Кулбергс пока еще даже на бумаге не сформировал возможный состав правительства и он хочет узнать, кто из его коллег по ОС чувствует в себе силы претендовать на министерский пост.

Третья причина - сам Кулбергс еще до конца не понимает, как ему «правильнее» сформировать правительство и хочет услышать мнение однопартийцев. Есть четыре вероятных сценария. Вариант первый — прежняя коалиция в составе Объединенного списка, Нацобъединения и «Нового Единства», что в сумме дает 58 мандатов. Второй вариант — ОС и Нацобъединение, что дает в сумме 51 мандат. Третий вариант — ОС и «Латвия на первом месте» и это 58 голосов в Сейме. И четвертый вариант — правительство меньшинства, состоящее исключительно из представителей ОС. Чтобы пойти на последний вариант Кулбергс должен быть уверен в твердой поддержке хотя бы одной из крупных парламентских фракций — например, «Латвия на первом месте» или Нацобъединения.

Насколько можно понять, большинство представителей ОС не хотят сотрудничать с «Суверенная власть»- Младолатыши» и с фракцией «Прогрессивные».

Четвертая причина - проект декларации, над которой Кулбергс и его ближайшее окружение работают уже почти три недели, по слухам, все еще очень сырой и нуждается в доработке. Вероятно, сегодня на встрече с коллегами состоится своего рода мозговой штурм.

И, наконец, пятая причина - Кулбергсу и Ко необходимо договориться с коллегами о порядке работы и координации между парламентской фракцией в составе 41 человека и правительством. Для улучшения этой координации нынешний министр финансов Марис Кучинскис даже готов "променять" министерский пост на пост председателя парламентской фракции. Кулбергс надеется, что ветеран латвийской политики Марис Кучинскис, который был и премьером, и несколько раз министром, и главой комиссий парламента сможет справиться с руководством самой большой в новейшей истории парламентской фракцией.

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#политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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