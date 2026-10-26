Кто-то из зарубежных журналистов назвал Андриса Кулбергса популистом. Говорят, что он очень обиделся. Наверное, новый-старый премьер всё-таки не популист, просто из-за недостатка опыта и знаний он частенько обещает то, что очень сложно или даже невозможно выполнить.

Как он мог не обещать…

Помнится, вскоре после вступления в должность премьера — в конце мая — Андрис Кулбергс «грозился» сократить расходы текущего бюджета. Уже через пару недель премьер понял (точнее, ему объяснили однопартийцы и партнёры по коалиции), что давно принятый бюджет, где уже всё поделено и распределено, трогать нельзя. И Кулбергс отступил — видимо, не желая ссориться с партнёрами и особенно с чиновниками накануне выборов.

«Это политические пансионаты!» — кричал Кулбергс, когда ознакомился с системой управления государственными предприятиями (государственными обществами капитала). Он обещал изменить эту систему… но быстро осознал, что по крайней мере до выборов сделать это не успеет. И даже в итоге не дал поручения клеркам готовить варианты возможной реформы.

Справедливости ради заметим, что окончательно Кулбергс от идеи что-то поменять в управлении госпредприятиями не отказался — будем надеяться, что в рамках нового правительства он сможет реально что-то изменить. Для начала — ввести принцип увязки заработной платы членов правлений госпредприятий с финансовыми показателями этих предприятий.

Передумал возражать

Новый-старый премьер был крайне недоволен тем, что даже после доработки парламентарии отклонили предложение «вернуть» в Закон об иммиграции статью о праве претендовать на ВНЖ за инвестиции в недвижимость. «Я ещё до выборов выйду с соответствующими поправками!» — объявил Кулбергс, который был недоволен общим отношением депутатов к привлечению инвесторов из дружественных Латвии стран.

Впрочем, уже перед самыми выборами Кулбергс «передумал» вносить поправки в Закон об иммиграции. А после выборов премьер высказался в том духе, что привлекать инвесторов при помощи выдачи временных видов на жительство нужно обязательно, но только инвестиции должны направляться не в недвижимость, а в развитие экономики.

Рискнём предположить, что в итоге Кулбергс вообще забудет о принятом недавно Законе об иммиграции, смирившись с тем, что в законе всё-таки есть его поправка, которая позволяет получать ВНЖ при условии инвестирования средств в альтернативный инвестиционный фонд.

С нескрываемым азартом Кулбергс до выборов решил бороться с существующей системой финансирования неправительственных организаций из госказны. Кулбергс полагал — и не без оснований, — что система непрозрачна, несправедлива и зачастую приводит к простому разбазариванию денег налогоплательщиков.

Правда, пока дальше слов премьер не пошёл — возможно, он вернётся к данному вопросу сейчас, после выборов, если тоже не потеряет интерес…

Битва с Макроном и закономерный итог

Чудес, конечно, не бывает, и нельзя требовать от новичка в системе госуправления каких-то специальных знаний как в области государственного управления, так и, кстати, в области внешней политики, где он уже успел обжечься.

Как известно, аккурат перед самыми парламентскими выборами в Брюсселе решался вопрос о продлении санкций ЕС в отношении физических лиц. Из Парижа поступило предложение вычеркнуть из санкционного списка российских миллиардеров Усманова и Фридмана. Кулбергс (видимо, с согласия главы МИДа Байбы Браже) настоял на том, чтобы латвийские дипломаты в Брюсселе не только категорически возражали против таких «поблажек» российским олигархам, но и пригрозили наложить вето, то бишь вообще заблокировать этот вопрос.

При этом латвийский премьер уже успел рассказать широкой публике о том, как мы показали «кузькину мать» Евросоюзу в целом и Франции, лоббирующей интересы российских миллиардеров, в частности. Кулбергс был не в курсе того, что дипломатия, как и деньги, любит тишину, и ему никто не решился об этом рассказать. А заодно и объяснить, что есть наши желания или, как модно говорить, «хотелки», а есть реальная политика.

В итоге всё произошло так, как и должно было произойти. А именно — Realpolitik в действии: Латвия оказалась единственной страной, которая возражала против исключения из санкционного списка Усманова и Фридмана, — официальные Таллин и Вильнюс и не думали из-за этого ссориться с Францией.

Что в сухом остатке? Фридмана и Усманова из списка убрали, Латвия передумала использовать право вето, получив обещание Макрона начать с нами диалог о возможности присоединиться к системе ядерного зонтика Франции. Впрочем, Литва и Эстония такой диалог с Парижем могут тоже начать в любой момент, не торгуясь по поводу Усманова и Фридмана.

Кстати, если бы Латвия вдруг применила право вето, то продлить санкции вообще не удалось бы, и таким образом они были бы сняты более чем с 2000 человек!

Неудавшийся зерновой бойкот

Опять-таки Кулбергс, ещё будучи сеймовским оппозиционером, вместе с другими коллегами из «Объединённого списка» с трибуны Сейма и в СМИ костерил тогдашнее правительство Силини за трусость и чуть ли не за симпатию к Кремлю, поскольку правительство отказывалось запретить транзит российского зерна через Латвию.

Возглавив правительство, Кулбергс понял, что полностью запретить транзит невозможно, ведь транзит через внешние границы ЕС является не латвийским национальным вопросом, а прерогативой Брюсселя.

Но, видимо, чтобы не разочаровать избирателей в преддверии выборов, Кулбергс и Ко придумали… просто ввести астрономический тариф за использование латвийской инфраструктуры для перевозки российского зерна. Эксперты предупреждали правительство и лично Кулбергса, что едва ли Латвии позволят повысить тариф на 300 процентов.

Но премьер и представители всей правящей коалиции ничего и слушать не хотели. Видимо, решили руководствоваться принципом: мы примем решение до выборов, а там… посмотрим. Пока разберутся, что, собственно, Сейм принял, уже выборы пройдут и, если что, всё можно будет поменять.

И что в результате? Опять гора родила мышь! Выяснилось, что:

во-первых, закон лишь рекомендовал повысить тариф на 300 процентов;

во-вторых, дочернее предприятие «Латвияс дзелзцельш» смогло повысить тариф только на 25 процентов, причём лишь на минувшей неделе (фактически через месяц после принятия закона);

в-третьих, российское зерно, перевозимое по территории Латвии, давно уже не принадлежит России, поскольку закуплено американскими, швейцарскими и японскими трейдерами.

Кулбергс после недавнего заседания правительства сообщил журналистам, что попытка помешать транзиту грузов упомянутых трейдеров, которые являются стратегическими партнёрами Латвии, повлечёт за собой многомиллионные иски. Кроме того, в условиях судебной тяжбы трейдеры могут отказаться транспортировать и латвийское зерно.

Иными словами, нас ждут только негативные последствия: убытки портов в размере сотен миллионов евро, судебные иски на сотни миллионов евро, которые мы рискуем проиграть, и ухудшение отношений со стратегическими партнёрами.

Часть избирателей уже поспешила заклеймить позором Кулбергса и Ко за то, что они до выборов раздавали пустые обещания. Но уже поздно после боя махать руками. Выборы закончились, и началась реальная политика. Впрочем, возможно, Кулбергс сделает выводы и будет меньше обещать, а больше делать…