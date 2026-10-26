В Инчукалнском подземном газохранилище сейчас находится 12 тераватт-часов природного газа, что составляет около 72% зарезервированной на сезон мощности. Хотя запасы ниже прошлогодних, Министерство климата и энергетики Латвии уверяет, что поставки газа предстоящей зимой обеспечены. Главная причина — появление альтернативных источников снабжения и сокращение потребления газа в регионе.

Более низкий уровень заполнения Инчукалнского подземного газохранилища по сравнению с прошлым годом не создает угрозы газоснабжению Латвии предстоящей зимой. Об этом заявило Министерство климата и энергетики, подчеркнув, что ситуация на региональном газовом рынке за последние годы существенно изменилась.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на министерство, в настоящее время в Инчукалнском хранилище находится 12 тераватт-часов (ТВт·ч) природного газа. Из этого объема 1,8 ТВт·ч составляют государственные резервы безопасности.

Нынешние запасы соответствуют примерно 72% мощности, зарезервированной на цикл хранения 2026/2027 года.

При этом общая техническая мощность хранилища в нынешнем сезоне составляет 24,4 ТВт·ч, из которых участники рынка зарезервировали 16,6 ТВт·ч. Таким образом, показатель заполнения в 72% относится именно к зарезервированной, а не ко всей технической мощности газохранилища.

Для сравнения, Латвия в целом потребляет около восьми ТВт·ч природного газа в год, из которых примерно один ТВт·ч приходится на домохозяйства.

Однако находящиеся в Инчукалнсе запасы предназначены не только для Латвии, но и для снабжения регионального рынка.

В министерстве объясняют, что раньше газохранилище играло значительно более важную роль в обеспечении энергетической безопасности. Исторически в отопительный сезон Инчукалнское ПГХ было практически единственным источником природного газа для Латвии и Эстонии, поскольку зимой поставки по трубопроводам в регион не осуществлялись.

Теперь ситуация изменилась. Помимо запасов в Инчукалнсе, страны региона могут получать газ с терминалов сжиженного природного газа в литовской Клайпеде и финском Инкоо, а также по польско-литовскому газопроводу GIPL. Благодаря этому поставщики получили возможность выбирать между несколькими источниками газа и гибче планировать закупки.

Дополнительным фактором стало сокращение общего потребления природного газа в регионе. Министерство подчеркивает, что крупнейшие газотрейдеры уже подтвердили достаточность имеющихся запасов и объемов, заказанных на терминалах СПГ, для прохождения зимнего периода.

В течение лета доступность природного газа находилась под усиленным контролем ответственных министерств стран Балтии и операторов газотранспортных систем.

Ожидается, что в четвертом квартале 2026 года общий объем запасов в Инчукалнсе останется близким к нынешнему уровню, поскольку планируются лишь небольшие объемы закачки и отбора газа.

При этом более низкая заполненность хранилища не обязательно свидетельствует о нехватке природного газа на рынке. Как поясняет Министерство климата и энергетики, объем запасов во многом зависит от коммерческих решений поставщиков и их ожиданий относительно будущих цен.

Если трейдеры предполагают, что в отопительный сезон или после него газ подешевеет, они могут предпочесть не закупать большие объемы заранее. При ожидании роста цен, наоборот, выгоднее сформировать более значительные запасы.

Изменился и сам характер использования Инчукалнского хранилища. Если раньше газ преимущественно закачивали летом и отбирали зимой, то теперь периоды хранения могут быть короче. Отбор возможен даже летом, а дополнительная закачка — в отопительный сезон, если этого требуют рыночные условия.

После модернизации Инчукалнского ПГХ повысились и его технические возможности. Ранее снижение объема накопленного газа заметнее ограничивало мощность его отбора. Теперь обновленное оборудование позволяет дольше поддерживать сравнительно высокую мощность отбора даже при не очень высокой заполненности хранилища.

Оператор системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid подтверждает, что хранилище технически готово принимать дополнительные объемы газа и в сезон отбора.

В ближайшие месяцы периоды отбора могут чередоваться с новой закачкой, поскольку поставщики продолжают доставлять природный газ в регион и осенью, и зимой.

По данным Conexus, по сравнению с предыдущим циклом хранения заметно вырос интерес участников рынка к дополнительным мощностям, позволяющим закачивать газ в хранилище даже в отопительный сезон.

Таким образом, хотя Инчукалнское газохранилище заполнено меньше, чем год назад, министерство не считает это признаком угрозы энергоснабжению. Надежность поставок теперь зависит не только от объема накопленного газа, но и от доступности СПГ-терминалов, международных газопроводов и возможностей оперативно пополнять запасы.