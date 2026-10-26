Сотрудница Сейма, пожаловавшаяся на возможное неподобающее отношение со стороны председателя Юридической комиссии парламента Андрея Юдина («Новое Единство»), обратилась также в Государственную инспекцию труда (ГИТ). Ранее по этому делу уже начались проверки в полиции и администрации Сейма, сообщает агентство LETA.

Как сообщил представитель Государственной инспекции труда Дайнис Дейгелис, ведомство получило заявление о возможном неподобающем отношении Юдина к одной из сотрудниц парламента.

Инспекция приступила к оценке изложенных в заявлении обстоятельств в пределах своей компетенции.

Поскольку рассмотрение заявления ещё продолжается, ГИТ пока воздерживается от подробных комментариев относительно обстоятельств дела и возможных нарушений. По словам Дейгелиса, выводы можно будет сделать только после изучения всех существенных обстоятельств.

Комиссия Сейма уже вынесла предупреждение

Ранее Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела дело о возможном нарушении депутатского кодекса этики Андреем Юдиным.

По итогам рассмотрения комиссия приняла решение вынести депутату письменное предупреждение.

Основанием для разбирательства стало заявление депутата Линды Лиепини («Латвия на первом месте»), подготовленное на основании информации, изложенной в обращении сотрудницы Сейма.

Проверку проводит и полиция

В Государственной полиции подтвердили, что получили заявление в отношении Юдина и начали ведомственную проверку.

Администрация Сейма также ранее сообщила о получении обращения сотрудницы парламента и начале собственной проверки изложенных в нём обстоятельств.

До завершения разбирательства администрация воздерживается от выводов относительно действий участников конфликта.

Таким образом, обстоятельства жалобы рассматриваются сразу несколькими инстанциями.

Юдин отвергает обвинения и намерен обратиться в Конституционный суд

Сам Андрей Юдин категорически отрицает обвинения в насилии, моббинге и боссинге — психологическом давлении со стороны руководителя.

В комментарии агентству LETA депутат подчеркнул, что лишь критиковал сотрудницу за низкое качество её работы.

Комментируя решение парламентской комиссии по этике, Юдин заявил, что оно было принято без проверки фактов.

Депутат также сообщил о намерении обратиться в Конституционный суд (Суд Сатверсме).

На данный момент проверки продолжаются, а выводов о наличии нарушений Государственная инспекция труда и полиция ещё не представили.