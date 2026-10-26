Министерство экономики Латвии предлагает ввести автоматическую индексацию расходов на оплату труда в строительных договорах. Это позволит подрядчикам компенсировать дополнительные затраты, возникающие при повышении отраслевой минимальной зарплаты. Однако пересчет будет применяться не во всех случаях и затронет только расходы на рабочую силу.

В Латвии планируют изменить порядок расчета стоимости строительных работ, чтобы подрядчики могли учитывать повышение минимальных зарплат в отрасли даже после заключения договоров. Министерство экономики подготовило поправки, предусматривающие автоматическую индексацию расходов на рабочую силу при пересмотре ставок, установленных генеральным соглашением строителей.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию портала нормативных актов, министерство считает, что действующая система создает финансовые риски для строительных предприятий, особенно при выполнении долгосрочных контрактов.

В строительной отрасли Латвии действует генеральное соглашение, устанавливающее минимальную оплату труда. Предусмотренные им ставки периодически пересматриваются с учетом ситуации на рынке труда и экономических условий.

Однако повышение минимальных зарплат может происходить уже после того, как подрядчик согласовал стоимость работ с заказчиком.

В таких случаях дополнительные расходы на работников не всегда удается компенсировать, поскольку первоначальная цена договора рассчитывалась исходя из прежних ставок.

По оценке Министерства экономики, подобная неопределенность увеличивает финансовые риски для предприятий и может снижать заинтересованность работодателей в поддержке отраслевого генерального соглашения.

Чтобы решить эту проблему, предлагается автоматически пересчитывать предусмотренные договором затраты на рабочую силу при повышении минимальных часовых ставок.

При этом размер индексации будет зависеть от наименьшего процентного повышения среди всех минимальных часовых тарифных ставок, предусмотренных генеральным соглашением.

Это означает, что механизм сработает только в том случае, если вырастут все установленные соглашением минимальные часовые ставки. Если хотя бы одна из них останется неизменной, минимальный процент повышения будет равен нулю и индексация не применяется.

Предусмотрено и другое важное ограничение: подрядчик сможет претендовать на пересчет только в том случае, если срок подачи его финансового предложения истек до официальной публикации новых ставок в Latvijas Vēstnesis.

Если новые ставки были опубликованы до окончания срока подачи предложения, считается, что строительная компания уже могла учесть предстоящее повышение зарплат при расчете стоимости работ. Кроме того, индексация не сможет превышать фактический рост средней почасовой оплаты труда в строительной отрасли.

Для определения этого показателя будут использоваться квартальные данные Центрального статистического управления о средней регулярной брутто-оплате труда.

Поскольку статистика публикуется с задержкой, окончательный размер индексации можно будет рассчитать только после появления соответствующих данных.

В результате заказчику может потребоваться произвести дополнительный платеж за работы, которые были выполнены с начала года до публикации статистики и расчета индексации. При этом пересчет не будет распространяться на всю стоимость строительного договора.

Индексировать предлагается исключительно расходы на оплату труда, указанные в сметах, включая обязательные взносы государственного социального страхования. Накладные расходы, прибыль подрядчика, стоимость материалов и другие затраты в расчет включаться не будут.

Заказчик также сможет предусмотреть в договоре минимальный порог роста затрат на рабочую силу, ниже которого индексация не проводится.

Отдельные требования предлагается установить для отношений между генеральными подрядчиками и субподрядчиками. Генеральный подрядчик будет обязан применять механизм индексации и в договорах со своими субподрядчиками, чтобы повышение расходов на оплату труда учитывалось не только на уровне основного контракта.

При этом оплата субподрядчику должна производиться независимо от того, перечислил ли заказчик соответствующие средства генеральному подрядчику. Предельный срок оплаты составит 60 календарных дней после завершения субподрядчиком работ и получения счета.

Для отложенных работ предусмотрен отдельный порядок: счет за них подрядчик сможет представить после завершения и приемки соответствующих работ.

Еще одно предлагаемое изменение касается административной нагрузки на строительные компании.

В договорах на выполнение государственных строительных работ планируется закрепить правило, согласно которому подрядчик не обязан повторно предоставлять заказчику документы и сведения, уже доступные тому бесплатно в государственных информационных системах.

Все эти изменения предполагается внести в правила Кабинета министров, регулирующие обязательные условия договоров на выполнение государственных строительных работ.

Таким образом, предложенный механизм должен снизить риски для подрядчиков при повышении отраслевых зарплат, одновременно ограничивая возможности увеличения стоимости договоров. Пока речь идет о проекте поправок, а не о действующем порядке.