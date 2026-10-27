Правительство Латвии во вторник, 27 октября, приняло решение ещё на год продлить запрет на международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через границу с Россией и Беларусью.

Ограничения будут действовать с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года.

Запрет распространяется на автобусные перевозки через три пограничных пункта пропуска:

Патерниеки (Pāternieki) — на границе с Беларусью;

Гребнева (Grebņeva) — на границе с Россией;

Терехова (Terehova) — на границе с Россией.

Ограничения касаются всех перевозчиков независимо от страны регистрации компании или транспортного средства.

Какие автобусы продолжат ходить?

Важно, что запрет распространяется исключительно на нерегулярные международные пассажирские перевозки, например заказные и туристические автобусные рейсы.

Регулярное автобусное сообщение, организованное в соответствии с межправительственными соглашениями и законодательством Латвии, под действие запрета не подпадает.

Таким образом, разрешённые регулярные маршруты сохраняются и могут использоваться пассажирами в качестве альтернативы нерегулярным перевозкам.

Почему запрет продлили?

В Министерстве сообщения Латвии пояснили, что ограничения были впервые введены на период с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года из-за сохраняющихся угроз национальной безопасности.

Поскольку, по оценке ведомства, риски не исчезли, правительство решило продлить действие запрета ещё на 12 месяцев.

В министерстве подчёркивают, что мера направлена на снижение угроз безопасности на восточной границе страны.

Таким образом, до конца октября 2027 года нерегулярные автобусные поездки через указанные пограничные пункты останутся запрещёнными, однако разрешённые регулярные пассажирские маршруты продолжат работать.