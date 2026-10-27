Правительство Латвии во вторник, 27 октября, одобрило выделение дополнительных 2,235 миллиона евро на реализацию семи зарубежных кинопроектов в 2027 году. Государственная поддержка должна привлечь в страну иностранные съёмочные группы, создать новые рабочие места и способствовать развитию местной киноиндустрии.

Почему государство финансирует иностранное кино?

Министерство экономики поясняет, что программа государственного софинансирования крупных международных мероприятий и съёмок зарубежных фильмов направлена на развитие экономики и повышение узнаваемости Латвии за рубежом.

Иностранные кинопроизводители, работающие в стране, пользуются услугами местных специалистов, арендуют оборудование, гостиницы, транспорт и съёмочные площадки.

Это обеспечивает дополнительные доходы предприятиям, создаёт рабочие места, в том числе в регионах, и способствует развитию творческих индустрий.

Кроме того, международные кинопроекты могут повысить туристическую привлекательность Латвии и заинтересовать потенциальных инвесторов.

Семь проектов получат почти 2,7 миллиона евро

В четвёртом конкурсном отборе, который Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) проводило с 9 июля по 21 августа, поступило восемь заявок на государственное софинансирование иностранных кинопроектов.

Из них были одобрены семь проектов с общей суммой поддержки 2,682 миллиона евро.

По расчётам, приведённым в документах Министерства экономики, предполагаемые поступления налога на добавленную стоимость от поддержанных кинопроектов составят 1,542 миллиона евро — 57,33% запрошенного софинансирования.

При этом на 2026 год в бюджете ЛАИР уже предусмотрено 447 060 евро, тогда как необходимые на 2027 год 2,235 миллиона евро ранее обеспечены не были.

Именно эту дополнительную сумму правительство разрешило предусмотреть в виде долгосрочных бюджетных обязательств.

Какие фильмы будут снимать в Латвии?

Среди поддержанных проектов — семь зарубежных кинопроизводств, реализуемых при участии латвийских компаний.

Проект Компания Софинансирование Pegasus Nafta Films 1,099 млн евро Svētā un pasaulīgā mīla White Pictures 497 107 евро Vestveli Nafta Films 432 528 евро Autobusa afēra Tasse Film 208 240 евро Ülakorruse rahvas Centaur Films 197 700 евро Kaimynai iš viršaus Centaur Films 172 500 евро Taro Cinevilla Films 75 000 евро

Суммы приведены по данным LETA; для отдельных проектов финансирование распределено между 2026 и 2027 годами.

Самую крупную поддержку получит проект Pegasus компании Nafta Films — около 1,099 миллиона евро. Из них 45 тысяч евро предусмотрены на 2026 год, а 1,054 миллиона евро — на 2027-й.

Другой проект этой компании, Vestveli, получит 432 528 евро, основная часть которых также приходится на следующий год.

Почти полмиллиона евро предусмотрено для проекта Svētā un pasaulīgā mīla компании White Pictures.

Что это даст экономике Латвии?

В Министерстве экономики рассчитывают, что государственные вложения помогут привлечь в страну дополнительные средства иностранных кинопроизводителей.

Поддержка зарубежных съёмок рассматривается не только как помощь киноиндустрии, но и как инструмент развития других отраслей.

В частности, ожидается положительное влияние на гостиничный бизнес, транспортные услуги, аренду оборудования, туризм и местные предприятия.

Отдельное внимание уделяется созданию рабочих мест в регионах, где проведение международных съёмок может обеспечить дополнительный спрос на услуги местных специалистов.

По оценке министерства, участие Латвии в международном кинопроизводстве также способствует укреплению её репутации как привлекательного места для инвестиций и реализации творческих проектов.

Таким образом, выделение 2,235 миллиона евро позволит обеспечить финансирование уже одобренных зарубежных кинопроектов в 2027 году.