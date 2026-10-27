В государственном управлении Латвии сложилась система, которая по-настоящему не соответствует ни американской, ни немецкой модели, и это может создавать конфликты между политическим руководством и чиновничеством. Об этом в программе TV24 «Kārtības rullis» заявил руководитель рабочей группы по сокращению бюрократии Янис Эндзиньш.

Он пояснил, что в мире условно можно выделить два подхода к формированию государственного управления. Один из них — американская модель, при которой после смены политической власти заменяется и значительная часть высокопоставленных должностных лиц.

«Приходит новая власть, и там происходят изменения вплоть до уровня руководителей отделов. Все это понимают и принимают. Приходят новые политики, и меняется также большая часть чиновничества», — сказал Эндзиньш.

В качестве примера он также упомянул послов США, среди которых наряду с профессиональными дипломатами есть и политически назначенные лица.

Второй подход, по словам Эндзиньша, — это немецкая, или германская, модель. В ней политическое руководство меняется, однако профессиональное чиновничество остается и обеспечивает непрерывность государственного управления.

Именно эту модель в свое время пыталась перенять и Латвия.

Однако, по мнению Эндзиньша, со временем система в Латвии стала гораздо менее ясной.

«У нас по сути, де-факто, нет ни того, ни другого», — сказал он.

Проблема, по его мнению, начинается в тот момент, когда теоретически политически нейтральное чиновничество само приобретает политический «привкус».

Эндзиньш указал на ситуации, когда министр представляет одну политическую силу, а высокопоставленный чиновник фактически ассоциируется с совершенно другой партией.

«Министр — из одной партии, государственный секретарь — из совершенно другой партии. Это уже конфликт по определению, и так быть не должно», — подчеркнул он.

По его мнению, в случае Латвии следовало бы придерживаться модели профессионального чиновничества, однако необходимым условием для этого является политическая нейтральность должностных лиц.

«Очень важно, чтобы чиновничество действительно было независимым и лояльным тому политическому руководству, которое находится наверху», — сказал Эндзиньш.

Он считает, что в противном случае может возникнуть ситуация, при которой у политического руководства министерства и административного аппарата будут противоположные интересы.

«Если человек связан с другой партией, которая конфликтует и находится в оппозиции, какое там может быть сотрудничество? Его не может быть. Там встроен конфликт интересов, и тогда начинается реальный саботаж», — заявил Эндзиньш.

По его мнению, в этом вопросе не следует сводить все только к личным качествам конкретных политиков или чиновников. Главная проблема заключается в устройстве самой системы и в том, достаточно ли четко в Латвии разграничены сферы политического и административного управления.