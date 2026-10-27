Министерство образования и науки (МОН) инициирует создание межведомственной комиссии для оценки правового статуса, функций, модели управления и роли Академии наук Латвии (АНЛ) в государственной системе науки и инноваций.

Как сообщили агентству ЛЕТА в министерстве, договоренность о создании комиссии была достигнута сегодня на совещании по сотрудничеству. Всеобъемлющую оценку функций и будущей роли АНЛ инициировала министр образования и науки Илзе Индриксоне. МОН направит в правительство проект распоряжения о создании и задачах комиссии.

Министерство считает, что недавние события вокруг АНЛ достигли критической черты, подтверждая, что изначально задуманная модель миссии академии на практике больше не работает. "Сомнения в действиях руководства АНЛ, проблемы в организации научной деятельности и решении хозяйственных вопросов свидетельствуют о системном кризисе", - считают в МОН.

По мнению Индриксоне, последние события вокруг АНЛ стали "ясным сигналом, что косметических изменений уже недостаточно". Она заявила, что изначально задуманная миссия АНЛ в ее нынешнем исполнении не работает и АНЛ не должна быть "карманным клубом ее руководства, оторванным от потребностей развития государства и реальных проблем научного сообщества".

Целью комиссии будет детально оценить сложившуюся ситуацию и разработать конкретный план действий, чтобы обеспечить соответствие АНЛ основным принципам ее деятельности и стратегическим интересам государства, а также подготовить предложения по дальнейшему развитию академии.

Уже сообщалось, что 15 октября Сейм принял закон о предоставлении гражданства Дивье Вишванат за особые заслуги перед Латвией. Руководство АНЛ обосновало свою поддержку ее вкладом в развитие науки, предпринимательства и инноваций, а также в привлечение иностранных инвестиций. Однако затем в публичном пространстве прозвучали сомнения относительно образования, научных публикаций и обоснования присвоения гражданства Вишванат. Через неделю решение о предоставлении гражданства было отменено.