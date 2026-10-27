В социальных сетях набирает обороты скандал, связанный с грантами, которые предоставляет МИД Латвии.

Нет, это не шутка: МИД Латвии проводит конкурс на получение гранта доя реализации проекта в рамках помощи развивающимся странам! Победители конкурса смогут участвовать в проекте по разведению сомов в Зимбабве!

"Пока латвийские мелкие предприниматели считают каждый евро, платят налоги, борются с ростом расходов и думают, как удержать свой бизнес на плаву, наша страна нашла еще одно интересное направление развития — выращивание афрафриканских сомов в Зимбабве! И это не шутка!

В публичном пространстве внимание на этот проект обратила политик Линда Лиепиня. Опубликованная ею информация свидетельствует, что Министерство иностранных дел выделило на два конкурса проектов в общей сложности 81 012,58 евро.

Согласно этой информации, первоначально выделено 5000 евро на предварительное исследование, а позже — 76 012,58 евро на реализацию проекта.

Официальная информация Министерства иностранных дел также подтверждает, что в 2026 году финансирование выделено на проект Латвийской ассоциации производителей раков и рыбы в Зимбабве.

"Проект призван обучить молодежь региона Зимбабве разведению рыбы и переработке продуктов питания", - сообщает портал Ogras ziņas.

"Неужели мы достигли такого уровня благосостояния, что нашим предпринимателям больше не нужна поддержка и теперь мы можем сконцентрироваться на развитии предпринимательства в Африке?" - спрашивает автор публикации.