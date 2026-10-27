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Не поминайте лихом: кто из латышских политиков остался за бортом нового Сейма 4 2528

Политика
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: зал пленарных заседаний Сейма

зал пленарных заседаний Сейма

ФОТО: LETA

Состав парламента обновится более чем 60 процентов.

Ближайший четверг станет по-существу последним рабочим днем для тех депутатов 14-го Сейма, которые или вообще не баллотировались, или не были избраны в парламент нового созыва. Состав парламента обновится более чем на 60 процентов.

Так в 15-м Сейме мы не увидим своего рода рекордсмена латвийской политики Александра Кирштейнса, который был еще депутатом Верховного совета образца 1990-го года. Как известно, в 14-ый Сейм он был избран от Нацобъединения, однако разочаровался в политике этой партии и перед выборами пополнил ряды новой политической силы "Мы меняем правила", которая набрала чуть более 3 процентов голосов избирателей, то есть в новый парламент не попала. Не будет в новом Сейме и еще одного ветерана латвийской политики Аугуста Бригманиса, поскольку и его Союз зеленых и крестьян не преодолел пятипроцентный барьер.

Другую работу придется искать и ветерану политики от Объединенного списка Ингмару Лидаке. Избиратели отказали в доверии и экс-министру сообщений от партии "Прогрессивные" Каспару Бришкену.

Удивительно, но факт - избиратели "прокатили" на выборах кандидата в премьеры от "Нового Единства" Арвилса Ашераденса, который в нынешнем Сейме руководил комиссией по народному хозяйству. Правда, Ашераденс еще может попасть в новый парламент по так называемому мягкому мандату, в случае если кто-то из депутатов от Рижского округа уйдет работать в правительство.

Такой же шанс есть и оказавшися первым по чертой по Видземского округу Яниса Грасбергса, который в уходящем Сейме был секретарем президиума. В новом Сейме не будет и вице-спикера уходящего парламента Занды Калнини-Лукашевицы из "Нового Единства". Не увидим мы и других опытных политиков этой некогда могущественной политической силы - бывших министров Ингриды Цирцене, Анды Чакши...

По собственной воле уходит из политиков экс-лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс, который даже отказался баллотироваться в 15-ый Сейм. Равно как и депутат парламента многих созывов Гунарс Даудзе.

Не будет в новом Сейме и нынешнего спикера Дайги Миерини - опять-таки из-за провала Союза зеленых и крестьян на выборах. Отсюда можно сделать вывод, что состав президиума нового парламента изменится почти полностью. Из прежнего состава в нем, по слухам, может остаться только Антонина Ненашева из партии "Прогрессивные" - она может получить пост или секретаря или заместителя секретаря президиума.

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#выборы #Сейм #депутаты #нацобъединение #Арвилс Ашераденс #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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