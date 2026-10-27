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Не следует из-за Вишванат говорить полное «нет» гражданству за особые заслуги - премьер 0 954

Политика
Дата публикации: 27.10.2026
LETA
Изображение к статье: Кулбергс
ФОТО: LETA

Латвии не следует из-за одного случая с гражданкой Индии Дивьей Вишванат говорить полное "нет" присвоению гражданства за особые заслуги, однако необходимо ввести механизм контроля для принятия таких решений, считает премьер-министр Андрис Кулбергс.

Выражая свое личное мнение, он сказал журналистам, что этот вопрос на данный момент зашел слишком далеко.

"Нам не следует из-за одного этого случая говорить "нет" всему, но должен быть введен механизм контроля. Мы видим, что такие случаи со скрытыми, фиктивными аргументами попадают на повестку дня, и мы законом предоставляем гражданство. Это неправильно", - сказал премьер.

Кулбергс считает, что должны быть особые достижения, чтобы действительно можно было решать вопрос о присвоении гражданства таким образом, однако в случае Вишванат они "нарисованы на бумаге, а не в жизни".

В связи с этим возникают вопросы о том, каковы были намерения тех, кто призывал предоставить это гражданство.

Также у Кулбергса есть вопрос, что в этом случае делали органы госбезопасности. Он добавил, что не был вовлечен в этот процесс, поэтому даже не знает, были ли вовлечены органы безопасности, а если были, то неясно, в каком объеме они провели проверку.

Как сообщалось, Сейм 15 октября принял закон о предоставлении гражданства Вишванат за особые заслуги, а 22 октября принял закон, отменяющий предыдущее решение.

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#гражданство #Сейм #Латвия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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