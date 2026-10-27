Евродепутат Вилис Криштопанс призвал нынешнего и наверняка следующего премьера Кулбергса создать правительство "на двоих":

"Вот мой взгляд со стороны. У Объединенного списка 41 мандат в Сейме, у "Латвия на первом месте" - 17 мандатов. Эти две политических силы заняли по итогам выборов соответственно первое и второе места. Вместе у них в парламенте получатся стабильное большинство - 58 мандатов. Чего ждем?

Кулбергс вместе со своими однопартийцами и Шлесерс со своей командой садятся за один стол и договариваются о формировании правительства. Программы во многом похожие...

К примеру, Объединенный список предлагает снизить налог на прирост капитала с 25,5% до 17%, а "Латвия на первом месте" - с 25,5% до 10%. Да, цифры немного отличаются, но направление то одно! Зачем тянуть время? Берем и создаем правительство и осуществляем те перемены, за которые и голосовали избиратели".