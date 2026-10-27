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«Нужно брать и создавать правительство!» - евродепутат Криштопанс о ситуации после выборов 2 1313

Политика
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вилис Криштопанс

Вилис Криштопанс

У обладателей первых двух мест по итогам выборов стабильное большинство в Сейме - 58 депутатов!

Евродепутат Вилис Криштопанс призвал нынешнего и наверняка следующего премьера Кулбергса создать правительство "на двоих":

"Вот мой взгляд со стороны. У Объединенного списка 41 мандат в Сейме, у "Латвия на первом месте" - 17 мандатов. Эти две политических силы заняли по итогам выборов соответственно первое и второе места. Вместе у них в парламенте получатся стабильное большинство - 58 мандатов. Чего ждем?

Кулбергс вместе со своими однопартийцами и Шлесерс со своей командой садятся за один стол и договариваются о формировании правительства. Программы во многом похожие...

К примеру, Объединенный список предлагает снизить налог на прирост капитала с 25,5% до 17%, а "Латвия на первом месте" - с 25,5% до 10%. Да, цифры немного отличаются, но направление то одно! Зачем тянуть время? Берем и создаем правительство и осуществляем те перемены, за которые и голосовали избиратели".

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#выборы #Сейм #налоговая политика #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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