Советник министра финансов и новоиспеченный депутат Сейма Гунтарс Витолс (Объединенный список) сегодня в социальной сети X решил поделиться своими ироничными размышлениями:

"В раздумьях об экономическом потенциале Риги. Превратить дефект в эффект: чтобы заменить "сваю Бришкенса" на ресторан под названием "Рижская свая". Ресторан и небольшую гостиницу можно было бы назвать "Спокойствие и Берзиньш". (Miers un Bērziņš). "

Поясним, что выражение "Спокойствие и Берзиньш" относится к популярному разговорному латышскому фразеологизму, который олицетворяет спокойствие, тишину, умиротворение.

Добавим, что Гунтарс Витолс является кандидатом на пост министра финансов.