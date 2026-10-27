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Советник министра знает, что можно сделать с «золотой сваей» на Даугаве 1 581

Политика
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Недострой в рамках проекта Rail Baltica

Недострой в рамках проекта Rail Baltica.

ФОТО: LETA

Советник министра финансов и новоиспеченный депутат Сейма Гунтарс Витолс (Объединенный список) сегодня в социальной сети X решил поделиться своими ироничными размышлениями:

"В раздумьях об экономическом потенциале Риги. Превратить дефект в эффект: чтобы заменить "сваю Бришкенса" на ресторан под названием "Рижская свая". Ресторан и небольшую гостиницу можно было бы назвать "Спокойствие и Берзиньш". (Miers un Bērziņš). "

Поясним, что выражение "Спокойствие и Берзиньш" относится к популярному разговорному латышскому фразеологизму, который олицетворяет спокойствие, тишину, умиротворение.

Добавим, что Гунтарс Витолс является кандидатом на пост министра финансов.

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#политика
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Эдуард Эльдаров
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