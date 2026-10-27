Лидер Объединенного списка Андрис Кулбергс вернулся из частной поездки в США и начал процесс подготовки к формированию нового правительства.

Почему такая секретность?

Такая секретность, видимо, объясняется тем, что сам Кулбергс еще до конца не понимает, как ему «правильнее» сформировать правительство и кто может занять те или иные министерские посты.

Да, процесс формирования правительства Кулбергс начал с общения с однопартийцами. Оно и понятно: прежде чем вести переговоры с представителями других партий, было бы неплохо сперва наладить диалог со своими партайгеноссе, особенно учитывая величину парламентской фракции Объединенного списка (ОС) — 41 человек!

По слухам, многих новоиспеченных депутатов ОС Кулбергс почти не знает, если не считать шапочного знакомства в ходе предвыборной кампании и формальной короткой встречи в Сейме вскоре после выборов.

Кто готов идти в министры

По слухам, нынешний и будущий премьер намерен не только поближе познакомиться со своей командой, но и изложить коллегам свой план работы, тем более, что основные положения декларации следующего правительства уже готовы. Вероятно, Кулбергс попытается узнать, кто из команды ОС готов войти и в правительство, то есть стать министром.

Пока лишь известно, что ближайший соратник Кулбергса, лидер Зеленой партии Эдгарс Таварс намерен и дальше работать министром умной администрации и регионального развития. Этому министерству планируется передать часть функций министерства климата и энергетики, которое Кулбергс планирует ликвидировать. А именно: к министерству умной администрации перейдут функции, связанные с охраной окружающей среды.

В свою очередь, вопросы энергетики окажутся в ведении министерства экономики. Кто возглавит минэкономики, еще неизвестно. Зато уже известно, что нынешний министр финансов Марис Кучинскис вернется в Сейм, чтобы возглавить самую большую в новейшей истории Латвии парламентскую фракцию, состоящую из 41 депутата.

Пост министра финансов, скорее всего, достанется нынешнему советнику министра Кучинскиса, экономисту Гунтарсу Виталсу, который, кстати, тоже избран в Сейм.

Вопреки первоначальным прогнозам, сегодняшний глава минюста Эдвардс Смилтенс не будет претендовать на пост главы МИДа, а тоже вернется в парламент и станет председателем Сейма. Портфель же главы МИДа может быть предложен кому-то из карьерных дипломатов.

Также беспартийным будет и министр обороны — этот пост сохранит профессиональный военный Райвис Мелнис.

На очень «опасную» должность министра здоровья готов претендовать новоиспеченный депутат Сейма от ОС нейрохирург Ренарс Путниньш.

Примечательно, что потенциальные партнеры ОС по правительству — политики Нацобъединения (НО), – настаивают на том, чтобы один из лидеров НО Янис Домбрава сохранил пост главы МВД. Посмотрим, удастся ли националам отстоять Домбраву…

«Новое Единство», в свою очередь, надеется, что Байбе Браже удастся удержаться в кресле главы МИДа, но это выглядит крайне маловероятным. ОС может согласиться лишь с тем, чтобы госпожа Браже возглавила комиссию парламента по иностранным делам. При этом нынешний председатель комиссии Инара Мурниеце (Нацобъединение) может быть делегирована своей партией на пост вице-спикера Сейма.

Отметим, что это пока только слухи — контуры правительства станут понятны не раньше следующей недели, поскольку лишь в следующий вторник, 3-го ноября, в свои полномочия вступит новый Сейм и только тогда, согласно Конституции, президент может официально поручить Андрису Кулбергсу формирование следующего правительства.

Успеть до 18-го

Каков же график Кулбергса и нового Сейма на ближайшее время? Уже завтра пройдут переговоры Кулбергса сперва с Национальным объединением (10 мандатов в Сейме), а затем и с «Новым Единством» (7 мандатов в Сейме). Как ожидается, в пятницу, 31-го октября, и в понедельник, 2-го ноября, Кулбергс может встретиться с остальными политическими силами, избранными в парламент.

15-й Сейм на свое первое заседание соберется 3-го ноября. В этот же день, после того, как все 100 депутатов дадут торжественное обещание и поставят свою подпись под его текстом, пройдут выборы президиума Сейма — спикера, двух вице-спикеров, секретаря и заместителя секретаря президиума.

Очевидно, что уже 4-го ноября продолжится работа по формированию нового правительства. Какую модель правительства выберет Кулбергс — неизвестно. Есть четыре вероятных сценария коалиции:

Вариант первый — прежняя коалиция в составе Объединенного списка, Нацобъединения и «Нового Единства», что в сумме дает 58 мандатов.

Второй вариант — ОС и Нацобъединение, что дает в сумме 51 мандат.

Третий вариант — ОС и «Латвия на первом месте», и это 58 голосов в Сейме.

И четвертый вариант — правительство меньшинства, состоящее исключительно из представителей ОС. Чтобы пойти на последний вариант, Кулбергс должен быть уверен в твердой поддержке хотя бы одной из крупных парламентских фракций — например, «Латвия на первом месте» или Нацобъединения.

Насколько можно понять, большинство представителей ОС не хотят сотрудничать с «Суверенная власть»-Младолатыши» и с фракцией «Прогрессивные».

Так или иначе, но Кулбергс и Ко хотят сформировать правительство еще до государственного праздника — то бишь до 18-го ноября. После этого уже новое правительство захочет до конца ноября утвердить проект бюджета-2027 и направить его в Сейм. В идеальном варианте главный финансовый закон страны может быть утвержден еще до рождественских каникул.

Впрочем, по прогнозам нынешнего министра финансов Кучинскиса, бюджет будет принят Сеймом до конца января. Основная проблема — как сократить расходную часть на 440 миллионов с тем, чтобы можно было профинансировать то, что уже внесено в законы уходящим парламентом.