Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии запретят хранить оружие и патроны вместе. А если война? 2 508

Политика
Дата публикации: 27.10.2026
LETA
Изображение к статье: винтовка и патроны

Правительство Латвии во вторник, 27 октября, одобрило подготовленные Министерством внутренних дел поправки, ужесточающие правила хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия. Главное нововведение — боеприпасы ко всем категориям оружия теперь необходимо будет хранить отдельно от самого оружия.

До сих пор оружие для самообороны разрешалось хранить с заряженным магазином, а требование раздельного хранения патронов распространялось на охотничье и спортивное длинноствольное нарезное оружие.

Новые правила также предусматривают дополнительные меры безопасности для владельцев оружия повышенной опасности и большого количества единиц вооружения.

В частности, владельцы огнестрельного оружия категории А, а также владельцы спортивного оружия, желающие приобрести более десяти единиц огнестрельного и мощного пневматического оружия, должны будут оборудовать места хранения охранной сигнализацией, способной обнаруживать проникновение и передавать сигнал тревоги.

В МВД поясняют, что одного запираемого сейфа или металлического шкафа недостаточно для своевременного обнаружения попыток взлома. Сигнализация позволит владельцам быстрее реагировать на угрозы безопасности.

Изменятся и правила транспортировки оружия. Оно по-прежнему должно быть разряжено и находиться в чехле, оружейной сумке или специальной упаковке. При этом боеприпасы потребуется перевозить отдельно либо размещать в специальном отделении оружейного чехла.

Поправки призваны привести латвийское законодательство в соответствие с директивой Европейского союза о контроле за приобретением и хранением оружия.

Чтобы владельцы успели подготовиться к новым требованиям, предусмотрен переходный период до января 2027 года.

×
#боеприпасы #оружие #Латвия #безопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вилис Криштопанс
Изображение к статье: люди с портфелями
Изображение к статье: Латвия ещё на год продлила запрет на автобусные перевозки в Россию и Беларусь
Изображение к статье: Рыбаки в Зимбабве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
Изображение к статье: салон авто с автопилотом
Техно
Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео