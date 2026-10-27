Правительство Латвии во вторник, 27 октября, одобрило подготовленные Министерством внутренних дел поправки, ужесточающие правила хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия. Главное нововведение — боеприпасы ко всем категориям оружия теперь необходимо будет хранить отдельно от самого оружия.

До сих пор оружие для самообороны разрешалось хранить с заряженным магазином, а требование раздельного хранения патронов распространялось на охотничье и спортивное длинноствольное нарезное оружие.

Новые правила также предусматривают дополнительные меры безопасности для владельцев оружия повышенной опасности и большого количества единиц вооружения.

В частности, владельцы огнестрельного оружия категории А, а также владельцы спортивного оружия, желающие приобрести более десяти единиц огнестрельного и мощного пневматического оружия, должны будут оборудовать места хранения охранной сигнализацией, способной обнаруживать проникновение и передавать сигнал тревоги.

В МВД поясняют, что одного запираемого сейфа или металлического шкафа недостаточно для своевременного обнаружения попыток взлома. Сигнализация позволит владельцам быстрее реагировать на угрозы безопасности.

Изменятся и правила транспортировки оружия. Оно по-прежнему должно быть разряжено и находиться в чехле, оружейной сумке или специальной упаковке. При этом боеприпасы потребуется перевозить отдельно либо размещать в специальном отделении оружейного чехла.

Поправки призваны привести латвийское законодательство в соответствие с директивой Европейского союза о контроле за приобретением и хранением оружия.

Чтобы владельцы успели подготовиться к новым требованиям, предусмотрен переходный период до января 2027 года.