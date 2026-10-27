Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вишванат отрицает трудоустройство должностных лиц Академии наук 1 1680

Политика
Дата публикации: 27.10.2026
LETA
Изображение к статье: Калвиньш

Зарегистрированная на Каймановых островах фармацевтическая компания "Zoar Limited" отрицает, что президент Академии наук Латвии (АНЛ) Иварс Калвиньш, академик Байба Ривжа и ассоциированный профессор Нина Линде работали в компании, занимали в ней должности или получали вознаграждение, свидетельствует распространенное для СМИ заявление компании.

В заявлении, подписанном директором компании Кананом Вишванатом, указано, что имена упомянутых ученых были опубликованы на сайте компании в связи с их участием в открытии Центра искусственного интеллекта в Риге 12 июня этого года. Компания поясняет, что целью публикации было чествование гостей мероприятия, а не указание на их участие в руководящих или консультативных органах компании.

"Zoar Limited" признает, что размещение информации на сайте могло создать ложное представление о связи ученых с компанией. В заявлении также выражена готовность предоставить разъяснения и подать документы в компетентные органы.

Имена Калвиньша, Ривжи и Линде в последние недели публично звучали в связи с дискуссиями о предоставлении латвийского гражданства жене Канана Вишваната Дивье Вишванат.

Как сообщалось, 15 октября Сейм принял закон о предоставлении Вишванат гражданства за особые заслуги, а 22 октября принял закон, отменяющий предыдущее решение.

×
#Сейм
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вилис Криштопанс
Изображение к статье: люди с портфелями
Изображение к статье: Латвия ещё на год продлила запрет на автобусные перевозки в Россию и Беларусь
Изображение к статье: Рыбаки в Зимбабве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
Изображение к статье: салон авто с автопилотом
Техно
Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Вирус Эпштейна-Барр
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео