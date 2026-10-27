Зарегистрированная на Каймановых островах фармацевтическая компания "Zoar Limited" отрицает, что президент Академии наук Латвии (АНЛ) Иварс Калвиньш, академик Байба Ривжа и ассоциированный профессор Нина Линде работали в компании, занимали в ней должности или получали вознаграждение, свидетельствует распространенное для СМИ заявление компании.

В заявлении, подписанном директором компании Кананом Вишванатом, указано, что имена упомянутых ученых были опубликованы на сайте компании в связи с их участием в открытии Центра искусственного интеллекта в Риге 12 июня этого года. Компания поясняет, что целью публикации было чествование гостей мероприятия, а не указание на их участие в руководящих или консультативных органах компании.

"Zoar Limited" признает, что размещение информации на сайте могло создать ложное представление о связи ученых с компанией. В заявлении также выражена готовность предоставить разъяснения и подать документы в компетентные органы.

Имена Калвиньша, Ривжи и Линде в последние недели публично звучали в связи с дискуссиями о предоставлении латвийского гражданства жене Канана Вишваната Дивье Вишванат.

Как сообщалось, 15 октября Сейм принял закон о предоставлении Вишванат гражданства за особые заслуги, а 22 октября принял закон, отменяющий предыдущее решение.