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«Хватит прикрывать систему!» - новый депутат Сейма хочет «разобраться» с Академией наук 1 1829

Политика
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здание Академии наук

Здание Академии наук

Также парламентарии призывает к пересмотру сложившейся практики предоставления латвийского гражданства за особые заслуги.

После скандала с предоставлением латвийского гражданства за особые заслуги "ученой" из Индии зашаталось кресло под многолетним президентом Академии наук Иваром Калвиньшем. Напомним, что именно академик Калвиньш "пробивал" предоставление гражданства госпоже Вишванату. Новый депутат Сейма от Объединенного списка, доктор медицины, известный кардиолог Андрис Скриде сегодня в социальной сети X призвал к радикальным переменам в работе Латвийской Академии наук: "Латвийская Академия наук нуждается в фундаментальных изменениях! Она не должна оставаться закрытым, унаследованным от советских времен клубом, в котором должности и влияние важнее реальных достижений в науке.

Как депутат 15-го Сейма предложу всеобъемлюще оценить деятельность ЛАН, ее управление, финансирование и ответственность за принятые решения.

Латвийская наука должна основываться на исключительности, международной конкурентоспособности и прозрачности, а не на исторических заслугах и взаимных знакомствах.

Не менее важно пересмотреть сложившуюся практику предоставления латвийского гражданства за особые заслуги. В случаях, когда констатированы нарушения или умышленно предоставлена недостоверная информация, следует оценивать также предусмотренные законом возможности лишения гражданства.

Латвийская академия наук не является неприкосновенным органом! Пора требовать ответственности, а не продолжать прикрывать систему, которая давно должна была измениться."

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#политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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