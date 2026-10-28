Избранный в новый Сейм депутат Мартиньш Бренцис ("Объединенный список", ОС), в отношении которого в среду проводились процессуальные действия в рамках уголовного дела, возбужденного Европейской прокуратурой (EPPO), не планирует отказываться от мандата, поскольку считает, что не совершил ничего противоправного.

Бренцис сообщил журналистам, что утром к нему по месту жительства прибыли следователи, которые провели обыск, изъяли несколько устройств для хранения данных и документы, после чего состоялась беседа с прокурором и следователем, длившаяся около часа.

Должностные лица допросили его о проекте в Алуксненском крае, надзор за реализацией которого осуществляло Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД).

Бренцис сообщил, что следователи сначала о коло двух часов проводили обыск в его квартире, затем осмотрели автомобиль, а позже он был доставлен в помещения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

"В ходе часовой беседы я предоставил всю имеющуюся в моем распоряжении информацию. Были заданы конкретные вопросы по конкретному проекту. Все, что мог, я рассказал, и надеюсь, что виновные и ответственные будут привлечены к ответственности", - сказал Бренцис.

Он подчеркнул, что обвинения ему не предъявлены и он не является подозреваемым по делу. Ему присвоен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс и у которого есть право на защиту. Также к нему не применены никакие меры пресечения, и после окончания процессуальных действий он смог отправиться домой.

По его словам, рассматриваемые в ходе расследования события связаны с реализованным около четырех лет назад проектом под надзором ЦАФД и не имеют отношения ни к его семье, ни к работе в бюро премьер-министра, ни к работе в совете Латвийского университета.

Комментируя вопрос о депутатском мандате, он сказал, что в настоящее время не видит причин отказываться от него. "Я не сделал ничего противоправного, чтобы отказываться от мандата депутата Сейма. Я пришел в политику, чтобы осуществлять перемены. Я член команды Кулбергса и не планирую отказываться от мандата, потому что доверие мне выразила значительная часть общества", - сказал Бренцис.

Как сообщалось, БПБК в среду провело обыски по начатому EPPO делу о возможном мошенничестве при закупках и злоупотреблении служебным положением в связи с использованием средств фондов Европейского союза (ЕС) при реализации проекта в Алуксненском краевом самоуправлении.

Одновременно БПБК в среду провело уголовно-процессуальные действия в отношении советника премьер-министра Андриса Кулбергса (ОС) Бренциса.

Председатель думы Алуксненского края Дзинтарс Адлерс ("Новое Единство") также подтвердил, что сегодня БПБК провело процессуальные действия в самоуправлении. Никто из сотрудников самоуправления не задержан.

"Мы предоставили БПБК все запрошенные документы, относящиеся к проекту Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) "Развитие важной для предпринимательства инфраструктуры в Алуксненском крае", а также свои телефоны", - сказал Адлерс.

В EPPO сообщили, что по просьбе прокуратуры БПБК провело обыски и другие мероприятия в рамках расследования возможного мошенничества при закупках и злоупотребления служебным положением, в котором замешаны должностные лица Алуксненского самоуправления.

Согласно данным прокуратуры, должностные лица самоуправления вместе с представителями предприятий города, возможно, участвовали в незаконной деятельности с целью получения более 1,4 млн евро из ЕФРР для реализуемого самоуправлением проекта, тем самым причинив ущерб финансовым интересам как Латвии, так и ЕС.

Проект предусматривал строительство на территории самоуправления трех производственных объектов, чтобы сдавать их в аренду предприятиям. Согласно условиям реализации проекта, предприятия для использования этих объектов планировалось выбрать на аукционе открытым, прозрачным и недискриминационным способом. Однако полученные EPPO доказательства свидетельствуют о том, что подозреваемые ввели в заблуждение ответственные учреждения и, нарушив условия реализации проекта, построили производственные помещения для заранее выбранных предприятий.

В свою очередь, Адлерс заявил агентству ЛЕТА, что все новые производственные помещения были сданы в аренду по итогам аукциона.

"Самоуправление сделало все в соответствии с действующими правилами. Мы ничего не нарушили, просто сейчас проводятся процессуальные действия, как это уже было в других самоуправлениях Латвии", - отметил он.

Как свидетельствует общедоступная информация, в рамках проекта "Развитие важной для предпринимательства инфраструктуры в Алуксненском крае" в 2022 году на его территории были построены три производственных здания - на ул. Меркеля, 20 в Алуксне и в Грантскални и Зарини Яунлайценской волости.

Целью поддержанного ЕФРР проекта было создание подходящей для коммерческой деятельности инфраструктуры в Алуксненском крае и новых рабочих мест, привлечение нефинансовых инвестиций, ревитализация заброшенных территорий. Одним из самых больших препятствий для развития малого и среднего предпринимательства в крае является именно нехватка подходящей производственной инфраструктуры. Проект был разработан на основе потребностей местных предпринимателей, сообщало перед его реализацией самоуправление.

Более подробную информацию EPPO не предоставила, поэтому общее число фигурантов дела неизвестно.

Как сообщалось, уголовный процесс был начат EPPO 11 февраля этого года на основании информации, предоставленной БПБК. Уголовный процесс связан с преступными деяниями, затрагивающими финансовые интересы ЕС.

Бренцис, который избран в 15-й Сейм от ОС, ранее занимал руководящие должности в ЦАФД, осуществляющем контроль за расходованием средств ЕС.

EPPO отвечает за расследование, уголовное преследование и передачу в суд дел о преступлениях против финансовых интересов ЕС. К ним относятся различные виды мошенничества, мошенничество с налогом на добавленную стоимость, если сумма ущерба превышает 10 млн евро, отмывание денег, коррупция и другие.