Итак, сегодня, почти месяц спустя после выборов, начнутся "почти" неофициальные переговоры с возможными партнерами по будущей коалиции. Почему "почти" официальные? Дело в том, что лишь 3-го ноября и не раньше, когда новый Сейм вступит в свои права, президент сможет официально поручить Кулбергсу формирование правительства.

На сегодняшних переговорах нынешний и будущий премьер решил действовать по принципу: "краткость сестра таланта". Он намерен предложить потенциальным партнерам очень лаконичную декларацию, в которой будут изложены основные приоритеты нового правительства и главные реформы - например, сокращение административных расходов (главным образом за счет госзакупок), эффективизация госуправления, создание фонда развития экономики, укрепление безопасности...

Также премьер хочет каждому министру выдать своего рода дорожную карту с перечислением основных целей и задач. Кстати, сколько в итоге будет министров в новом правительстве - это еще тоже открытый вопрос, поскольку неисключение объединение министерств.

Сегодня, как уже сообщалось, Кулбергс и другие лидеры Объединенного списка встретятся с коллегами из Нацобъединения и затем - из "Нового Единства".

Но нельзя исключить, что в итоге "Новое Единство", которое в новом Сейме имеет всего 7 голосов, останется в оппозиции.

Какая-то ясность относительно конфигурации нового правительства появится не раньше, чем на следующей неделе. Скорее всего - ко вторнику. Ведь от состава коалиции зависит и распределение должностей в президиуме Сейма.