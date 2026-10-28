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Что Кулбергс готовит для партнеров? 1 309

Политика
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс. Foto: Agate Breijere, Valsts kanceleja

Премьер решил действовать по принципу: "краткость - сестра таланта".

Итак, сегодня, почти месяц спустя после выборов, начнутся "почти" неофициальные переговоры с возможными партнерами по будущей коалиции. Почему "почти" официальные? Дело в том, что лишь 3-го ноября и не раньше, когда новый Сейм вступит в свои права, президент сможет официально поручить Кулбергсу формирование правительства.

На сегодняшних переговорах нынешний и будущий премьер решил действовать по принципу: "краткость сестра таланта". Он намерен предложить потенциальным партнерам очень лаконичную декларацию, в которой будут изложены основные приоритеты нового правительства и главные реформы - например, сокращение административных расходов (главным образом за счет госзакупок), эффективизация госуправления, создание фонда развития экономики, укрепление безопасности...

Также премьер хочет каждому министру выдать своего рода дорожную карту с перечислением основных целей и задач. Кстати, сколько в итоге будет министров в новом правительстве - это еще тоже открытый вопрос, поскольку неисключение объединение министерств.

Сегодня, как уже сообщалось, Кулбергс и другие лидеры Объединенного списка встретятся с коллегами из Нацобъединения и затем - из "Нового Единства".

Но нельзя исключить, что в итоге "Новое Единство", которое в новом Сейме имеет всего 7 голосов, останется в оппозиции.

Какая-то ясность относительно конфигурации нового правительства появится не раньше, чем на следующей неделе. Скорее всего - ко вторнику. Ведь от состава коалиции зависит и распределение должностей в президиуме Сейма.

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#выборы #Сейм #коалиция #реформы #нацобъединение #новое единство #правительство #госуправление
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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