Экс-мэр Лиепаи поделился информацией, которая прозвучала на "тайной встрече" Кулбергса с однопартийцами.

В секретной встрече Андриса Кулбергса с соратниками из Объединенного списка участвовал и один из лидеров Объединенного списка, экс-мэр Лиепаи, член правления Латвийского объединения регионов Янис Вилнитис.

Сегодня в социальных сетях он поделился услышанным на "тайной" вечере с премьером:

"В понедельник я участвовал во встрече Объединенного списка в секретном месте. Андрис Кулбергс рассказал о ситуации с госдолгами и недостачей бюджета в следующие 3 года, которая достигает в общей сложности более миллиарда евро. В такой ситуации будет стоять задача найти финансирование для учителей, медиков, лекарств и других важных для общества вещей.

Не говоря уже о 2 мега-проблемах, оставленных без результата, а с огромными финансовыми ямами - airBaltic и Rail Baltica.

Меня больше шокирует ситуация, что государство, неумело управляя им, довели до такого состояния, что мы без малого уже находимся в ситуации неплатежеспособности. Но деньги нашлись на всякую ерунду, их просто выкачали".

В качестве примера бездумных трат Вилнитис привел смету о распределении бюджетных денег между разными общественными организациями. На эти цели тратились миллионы!