Руководитель Службы финансовой разведки Латвии (СФР) Томс Платацис решил покинуть свой пост с 11 декабря 2026 года. Он намерен вернуться в частный сектор и создать собственную компанию, специализирующуюся на предотвращении отмывания денег. При этом его годовая зарплата на государственной службе превышала 131 тысячу евро.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Службу финансовой разведки Латвии, решение об уходе связано с дальнейшими планами профессионального развития Платациса.

Об уходе предупредил ещё летом

По словам Платациса, решение покинуть государственную службу не было спонтанным.

«Я сообщил об этом решении коллегам и ответственным должностным лицам ещё в середине лета, чтобы можно было своевременно спланировать перераспределение обязанностей и вместе с командой обеспечить продуманный переходный процесс, сохранив непрерывность работы учреждения», — заявил он.

Руководитель СФР подчеркнул, что для него важно, чтобы служба продолжала полноценно выполнять свои функции и после его ухода.

«За почти восемь лет я достиг поставленных целей»

Платацис напомнил, что одной из главных задач, которые он ставил перед собой, начиная работу в СФР, было создание эффективной и признанной на международном уровне системы противодействия отмыванию денег.

Среди ключевых приоритетов он назвал успешное проведение шестого раунда взаимной оценки Латвии международной организацией Moneyval, а также создание централизованной системы реализации санкций.

По оценке Платациса, поставленные цели достигнуты.

Он считает, что за прошедшие годы СФР превратилась в профессионально сильное учреждение, компетентность которого признаётся на международном уровне.

«За почти восемь лет я реализовал поставленные перед собой цели. Я пришёл на государственную службу из частного сектора и планирую туда вернуться», — отметил Платацис.

Собирается открыть собственную компанию

В разговоре с LETA Платацис подтвердил, что намерен заняться предпринимательством.

По его словам, он планирует создать компанию, которая будет работать в сфере предотвращения легализации преступно полученных средств.

Бывший руководитель финансовой разведки рассчитывает использовать накопленный опыт для дальнейшего совершенствования системы борьбы с отмыванием денег.

Он убеждён, что знания, полученные на государственной службе и в частном бизнесе, дополняют друг друга.

По мнению Платациса, обмен опытом между этими секторами способствует развитию всей системы финансового контроля.

Кто возглавит службу после его ухода?

Платацис сообщил, что уже обсуждал с министром внутренних дел вопрос о временном руководстве СФР.

Предполагается, что до назначения нового постоянного руководителя обязанности главы службы будет исполнять один из представителей руководства учреждения.

Однако Платацис не уточнил, кому именно могут поручить эту работу.

В настоящее время его заместителями являются Паулис Ильенковс, Карлис Матисонс и Марта Яксоне.

При этом Платацис отдельно подчеркнул, что его решение об уходе не связано с какими-либо трудностями во взаимодействии с министром внутренних дел Янисом Домбравой.

Борьба с отмыванием денег и санкции останутся приоритетами

Уходящий руководитель СФР подчеркнул, что продолжающаяся российская агрессия против Украины делает эффективное применение международных санкций важнейшей задачей для безопасности Латвии и Европы.

Он напомнил, что недавно опубликованная национальная оценка рисков отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также стратегия СФР на следующие четыре года определяют дальнейшие приоритеты ведомства.

Речь идёт прежде всего о финансовой разведке и обеспечении соблюдения санкционного режима.

Платацис выразил уверенность, что профессиональная команда службы сможет продолжить развитие учреждения.

Зарплата — более 131 тысячи евро в год

Согласно декларации государственного должностного лица за 2025 год, доходы Платациса были весьма значительными.

За работу в Службе финансовой разведки он получил 131 534 евро, а ещё 5000 евро заработал в качестве лектора Латвийского университета.

Таким образом, совокупный доход от этих двух видов деятельности составил 136 534 евро за год.

В декларации также указаны его денежные накопления и финансовые обязательства:

7500 евро — наличные сбережения;

77 904 евро — средства на банковских счетах;

акции нескольких зарегистрированных в США компаний стоимостью в несколько тысяч евро;

95 999 евро — долговые обязательства на конец года.

Средняя месячная зарплата Платациса в FID, исходя из годовой суммы, составляла приблизительно 10 961 евро до уплаты налогов.

Был назначен на пять лет

Сейм утвердил Томса Платациса в должности руководителя Службы финансовой разведки 28 сентября 2023 года сроком на пять лет.

До этого он занимал должность заместителя руководителя ведомства и исполнял обязанности его главы.

Таким образом, Платацис покидает пост до завершения установленного парламентом пятилетнего срока полномочий.

Окончательное решение о том, кто возглавит СФР после 11 декабря, пока не объявлено.