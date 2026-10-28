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Госконтроль Латвии подготовил 35 предложений для нового правительства: некоторые реформы откладываются уже десять лет 0 106

Политика
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Госконтроль Латвии подготовил 35 предложений для нового правительства
ФОТО: BB.LV/AI

Реформа государственных предприятий, пересмотр зарплат чиновников, изменения в системе наказания несовершеннолетних, доступность медицинской помощи и образования — всё это Государственный контроль Латвии предлагает включить в программу работы нового правительства.

Всего аудиторы подготовили 35 предложений, основанных на результатах проведённых ревизий. При этом некоторые проблемы, на которые указывает ведомство, остаются нерешёнными годами.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя отдела коммуникации Государственного контроля Гунту Кревицу, предложения уже направлены премьер-министру. Их также получат все фракции нового созыва Сейма.

Что предлагают изменить?

Государственный контроль разделил свои рекомендации на три основных направления: реформирование действующей государственной политики, разработка новых политических решений и конкретные задачи, которые должны выполнить министры.

Предложения касаются управления государственными финансами, повышения эффективности госаппарата, укрепления национальной безопасности, а также доступности и качества услуг, необходимых жителям Латвии.

Одна из ключевых рекомендаций — реформировать государственные предприятия и систему управления ими.

Аудиторы считают необходимым пересмотреть и подход к финансированию оплаты труда в государственном управлении. В частности, предлагается разработать модель, которая позволит выровнять базовое финансирование зарплат в различных учреждениях.

Реформа, которую обещали ещё десять лет назад

Особое внимание Госконтроль обращает на проблему административного наказания детей.

Ведомство призывает правительство наконец осуществить реформу, о которой впервые заявили около десяти лет назад.

Её суть заключается в отказе от административного наказания несовершеннолетних и переходе к системе профилактики правонарушений.

Вместо применения наказаний основной акцент предлагается сделать на предупреждении противоправного поведения детей.

Таким образом, аудиторы напоминают политикам о реформе, которая была объявлена много лет назад, но до сих пор не реализована.

Государственная недвижимость и медицинская помощь детям

Ещё одно направление — управление недвижимостью, принадлежащей государству.

Госконтроль предлагает разработать долгосрочное видение и единую стратегическую систему управления такими объектами.

По мнению аудиторов, государству необходим согласованный подход к использованию и содержанию принадлежащих ему зданий и других объектов недвижимости.

Отдельные рекомендации касаются здравоохранения.

В частности, предлагается создать сеть амбулаторной медицинской помощи детям, которая позволит улучшить доступность необходимых услуг.

Кроме того, Государственный контроль призывает работать над обеспечением более равных возможностей получения качественного образования и социальных услуг.

Речь идёт о том, чтобы доступность таких услуг не зависела в чрезмерной степени от места проживания человека и других обстоятельств.

«Проблемы известны уже много лет»

Государственный контролёр Эдгарс Корчагинс подчеркнул, что проведённые ревизии позволяют не только выявлять недостатки государственного управления, но и находить возможности для их устранения.

По его словам, некоторые проблемы остаются известными на протяжении многих лет, однако их решение требует широкого политического согласия и готовности принимать непростые решения.

«Поэтому важно, чтобы выводы и заключения, полученные в ходе ревизий, использовались при определении приоритетов следующего правительства и согласовании конкретных действий», — заявил Корчагинс.

Он особо подчеркнул, что договорённости политиков не должны оставаться только на бумаге.

Главное, чтобы положения правительственной декларации превратились в реальные изменения, которые почувствуют жители страны.

Новому правительству предстоит решать финансовые проблемы

Предложения Госконтроля появились на фоне начавшихся переговоров о формировании следующего правительства Латвии.

В среду, 28 октября, кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс приступил к первому официальному раунду переговоров с потенциальными партнёрами по коалиции.

Он призвал политические силы договориться о строгой бюджетной дисциплине, реформировании государственного управления и стимулировании экономического роста.

Кулбергс предупредил, что состояние государственных финансов в ближайшие годы станет одним из наиболее серьёзных вызовов для Латвии.

В этих условиях предложения Государственного контроля могут стать основой для конкретных обязательств будущего правительства.

При этом пока неизвестно, какие из 35 рекомендаций политики согласятся включить в правительственную декларацию и какие сроки будут установлены для их выполнения.

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#образование #медицина #Латвия #реформы #правительство #госконтроль
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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