Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) рассчитывает сохранить свою должность в следующем правительстве под руководством Андриса Кулбергса. По его мнению, результаты выборов свидетельствуют о поддержке избирателями политики Национального объединения в сфере внутренних дел. Главным приоритетом Домбрава по-прежнему считает ограничение иммиграции.

Действующий министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) хотел бы продолжить работу на своем посту и после формирования нового правительства во главе с Андрисом Кулбергсом («Объединенный список»). Как сообщает агентство LETA, об этом Домбрава заявил в среду в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

По словам политика, результаты недавних выборов в Сейм показывают, что избиратели положительно оценили деятельность Национального объединения в Министерстве внутренних дел. Поэтому, считает Домбрава, было бы логично сохранить преемственность и продолжить уже начатую работу.

Одним из главных приоритетов министр назвал реализацию разработанного под его руководством плана по ограничению иммиграции. Домбрава подчеркнул, что именно этот вопрос остается для него ключевым направлением дальнейшей деятельности в МВД.

В ходе интервью министра также спросили, готово ли Национальное объединение войти в правительство Кулбергса, если партии не предложат руководство Министерством внутренних дел. Домбрава дал понять, что в настоящее время такой сценарий не рассматривается.

«Сейчас мы такой вариант не рассматриваем. Есть совершенно конкретный мандат, полученный от избирателей, есть приоритеты, которые сами избиратели признали важными для себя, и это отправная точка, с которой мы начинаем переговоры о следующем правительстве», — заявил политик.

Таким образом, вопрос о том, кто возглавит МВД, может стать одной из тем предстоящих коалиционных переговоров.

Напомним, как писал ранее bb.lv, Латвийский профсоюз работников внутренних дел выступил с критикой действующего министра Яниса Домбравы и призвал при формировании нового правительства назначить на эту должность специалиста, хорошо знакомого с проблемами отрасли. В профсоюзе утверждают, что министр сосредоточился на вопросах миграции, но не уделял достаточного внимания условиям труда сотрудников и диалогу с их представителями.

Как сообщалось ранее, на этой неделе Кулбергс начинает первый раунд официальных консультаций о формировании нового правительства. Переговоры запланированы с представителями Национального объединения и «Нового Единства», которые рассматриваются в качестве потенциальных партнеров «Объединенного списка» по коалиции.

На встречах Кулбергс намерен представить политическим силам краткий план преобразований и предложить новую модель организации работы правительства. Среди основных направлений будущей программы он называет упорядочение государственных финансов, развитие экономики, укрепление безопасности и реформирование государственного управления.

Кроме того, Кулбергс предлагает более четко разграничить ответственность правительства и Сейма за реализацию намеченных изменений. По его замыслу, правительственная декларация должна быть сосредоточена на наиболее важных задачах исполнительной власти.

При этом преобразования, для которых необходимы решения парламента, планируется определить в отдельном документе для Сейма.

Окончательное распределение министерских портфелей между потенциальными партнерами по коалиции пока не согласовано.