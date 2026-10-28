Избранный депутат 15-го Сейма Мартиньш Бренцис («Объединённый список») заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата после обысков, проведённых в рамках расследования Европейской прокуратуры. Политик отрицает какие-либо противоправные действия и утверждает, что сотрудничает со следствием.

Как сообщает агентство LETA, 28 октября Бренцис рассказал журналистам о следственных действиях, проведённых утром в его квартире и автомобиле.

По словам политика, сотрудники правоохранительных органов прибыли к нему домой и около двух часов проводили обыск. Они изъяли несколько электронных устройств и документы, после чего проверили автомобиль.

Затем Бренциса доставили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), где он около часа отвечал на вопросы прокурора и следователя.

«Я рассказал всё, что знал»

Как пояснил Бренцис, вопросы следователей касались проекта, реализованного самоуправлением Алуксненского края под надзором Центрального агентства финансов и договоров (CFLA).

«В ходе часовой беседы я предоставил всю имеющуюся у меня информацию. Были конкретные вопросы о конкретном проекте. Всё, что мог рассказать, я рассказал и надеюсь, что виновные и ответственные будут привлечены к предусмотренной законом ответственности», — заявил политик.

Он подчеркнул, что обвинений ему не предъявили и статус подозреваемого он не получил.

По словам Бренциса, его процессуальный статус — лицо, в отношении которого начат уголовный процесс и которое имеет право на защиту.

Никаких мер пресечения к нему также не применили. После завершения следственных действий политик смог вернуться домой.

«Мои руки чисты»

Бренцис утверждает, что расследуемые события связаны с проектом, который осуществлялся около четырёх лет назад.

По его словам, дело не имеет отношения ни к его семье, ни к работе в бюро премьер-министра, ни к деятельности в совете Латвийского университета.

«Мои руки чисты. Я стараюсь помочь расследованию», — подчеркнул он.

Политик также заявил, что не видит оснований отказываться от места в парламенте.

«Я не совершал ничего противозаконного, чтобы отказываться от мандата депутата Сейма. Я пришёл в политику, чтобы осуществлять перемены. Я член команды Кулбергса и сейчас не планирую отказываться от мандата, поскольку значительная часть общества оказала мне доверие», — сказал Бренцис.

Вместе с тем он сообщил, что дальнейшие действия обсудит с правлением «Объединённого списка».

Что расследует Европейская прокуратура?

Напомним, что 28 октября KNAB провело обыски и другие процессуальные действия в рамках уголовного дела, начатого Европейской прокуратурой (EPPO).

Расследование связано с подозрениями в возможном мошенничестве при государственных закупках и злоупотреблении служебным положением во время реализации проекта самоуправления Алуксненского края, финансируемого Европейским фондом регионального развития.

По информации EPPO, речь идёт о возможных нарушениях условий использования европейского финансирования на сумму более 1,4 миллиона евро.

Следственные действия затронули и Бренциса, который до этого занимал должность советника премьер-министра Андриса Кулбергса.

После обысков глава правительства объявил об отстранении Бренциса от исполнения обязанностей в своём бюро.

При этом сам политик настаивает на своей непричастности к противоправным действиям и намерен продолжить политическую карьеру.

Расследование продолжается. Вина кого-либо из фигурантов дела не установлена вступившим в силу судебным решением.