Государственный долг Латвии растёт, в бюджете образуется всё больший дефицит, а счета за здравоохранение, образование, безопасность и другие важные для общества нужды не ждут. Правительству ежегодно приходится находить деньги как на обеспечение повседневных функций, так и на выполнение ранее взятых обязательств.

Член правления «Объединённого списка», член правления Латвийского объединения регионов Янис Вилнитис опубликовал размышления о бюджетных расходах. В своём «Facebook» он пишет: «В понедельник участвовал в собрании Объединённого списка в секретном месте. Андрис Кулбергс показал презентацию о ситуации с государственными долгами и дефицитом бюджета в ближайшие 3 года, который в сумме достигает более миллиарда евро. В такой ситуации будет вызовом найти финансирование для учителей, медиков, лекарств и других важных для общества вещей. Не говоря уже о 2 мега-проблемах, оставленных без результата, но с огромными финансовыми дырами — airBaltic и RailBaltic.

Меня ещё больше шокирует ситуация, что государство доведено так далеко, при таком неумелом управлении, что мы едва ли не оказались в ситуации неплатёжеспособности. Однако деньги находились на всякие глупости, где они просто разбазаривались. Прилагаю только один отчёт, но таких примеров много».

Приложенный им отчёт — это фотография, на которой видно, сколько денег с 2024 года по июль 2026 года получили 30 НПО. Это организации, наиболее поддерживаемые Министерством иностранных дел в этот период:

Публикация Вилнитиса вызвала широкую реакцию. Часть комментаторов соглашается с критикой использования государственных денег и считает, что государство прежде всего должно финансировать основные функции, включая безопасность, здравоохранение и образование.

Другие, в свою очередь, подчёркивают, что неправительственные организации нельзя автоматически считать лишними расходами. Среди них есть и организации, которые предоставляют услуги и поддержку, которые само государство в полной мере не обеспечивает.