"Новое Единство" в новом правительстве хочет сохранить посты министров иностранных дел и обороны, которые в настоящее время занимают Байба Браже и Райвис Мелнис, заявил журналистам после переговоров о формировании правительства с кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", ОС) представитель "Нового Единства" Айнарс Латковскис.

Он отметил, что оба министра хорошо себя зарекомендовали и пользуются поддержкой общества благодаря твердой и бескомпромиссной позиции по вопросам безопасности и внешней политики.

В ходе переговоров "Новое Единство" выразило готовность вновь взять на себя ответственность за сферы обороны и иностранных дел, участвовать в формировании следующего правительства и поддерживать его. В то же время Латковскис подчеркнул, что партия не выдвигает ультиматумов относительно министерских постов.

Первые переговоры с Кулбергсом Латковскис охарактеризовал как открытые и конструктивные. У обеих сторон совпали мнения о том, что необходимо увеличивать доходы государства, чтобы вопрос о сокращении расходов отошел на второй план, при этом необходимость повышения эффективности госуправления сохраняется.

Также на переговорах обсуждался пакет мер по сокращению бюрократии, в рамках которого и Сейм, и министерства пересматривают требования, затрудняющие предпринимательскую деятельность и жизнь населения.

Латковскис отметил, что на переговорах еще не состоялось детальное обсуждение планов. "Новое Единство" готово продолжить переговоры после выдвижения кандидата на пост премьер-министра, сказал он.

Как сообщалось, начав в среду первый раунд официальных переговоров по формированию правительства с потенциальными партнерами по коалиции, Кулбергс призвал партии договориться о строгой фискальной дисциплине, реформах госуправления и содействии экономическому росту, подчеркнув, что состояние государственных финансов в ближайшие годы станет одним из самых серьезных вызовов для Латвии.

После встречи с представителями Нацобъединения Кулбергс заявил журналистам, что переговоры в основном были посвящены принципам работы правительства и ответственности за государственные финансы. Он отметил, что при сохранении нынешнего политического курса к 2030 году уровень госдолга может создать существенные риски для устойчивости государственных финансов.