Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На переговорах с Кулбергсом «Новое Единство» заявило права на два министерства 3 3068

Политика
Дата публикации: 28.10.2026
LETA
Изображение к статье: Мелнис

"Новое Единство" в новом правительстве хочет сохранить посты министров иностранных дел и обороны, которые в настоящее время занимают Байба Браже и Райвис Мелнис, заявил журналистам после переговоров о формировании правительства с кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", ОС) представитель "Нового Единства" Айнарс Латковскис.

Он отметил, что оба министра хорошо себя зарекомендовали и пользуются поддержкой общества благодаря твердой и бескомпромиссной позиции по вопросам безопасности и внешней политики.

В ходе переговоров "Новое Единство" выразило готовность вновь взять на себя ответственность за сферы обороны и иностранных дел, участвовать в формировании следующего правительства и поддерживать его. В то же время Латковскис подчеркнул, что партия не выдвигает ультиматумов относительно министерских постов.

Первые переговоры с Кулбергсом Латковскис охарактеризовал как открытые и конструктивные. У обеих сторон совпали мнения о том, что необходимо увеличивать доходы государства, чтобы вопрос о сокращении расходов отошел на второй план, при этом необходимость повышения эффективности госуправления сохраняется.

Также на переговорах обсуждался пакет мер по сокращению бюрократии, в рамках которого и Сейм, и министерства пересматривают требования, затрудняющие предпринимательскую деятельность и жизнь населения.

Латковскис отметил, что на переговорах еще не состоялось детальное обсуждение планов. "Новое Единство" готово продолжить переговоры после выдвижения кандидата на пост премьер-министра, сказал он.

Как сообщалось, начав в среду первый раунд официальных переговоров по формированию правительства с потенциальными партнерами по коалиции, Кулбергс призвал партии договориться о строгой фискальной дисциплине, реформах госуправления и содействии экономическому росту, подчеркнув, что состояние государственных финансов в ближайшие годы станет одним из самых серьезных вызовов для Латвии.

После встречи с представителями Нацобъединения Кулбергс заявил журналистам, что переговоры в основном были посвящены принципам работы правительства и ответственности за государственные финансы. Он отметил, что при сохранении нынешнего политического курса к 2030 году уровень госдолга может создать существенные риски для устойчивости государственных финансов.

×
#новое единство #Байба Браже #госуправление
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
8
0
1

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич
Изображение к статье: Кабинет министров и бюджет
Изображение к статье: Мартиньш Бренцис
Изображение к статье: Кулбергс на встрече с потенциальными партнерами Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
2
Изображение к статье: Кулбергс на встрече с потенциальными партнерами Эксклюзив!
Политика
4
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
1
Изображение к статье: нефтяная вышка
Бизнес
Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
2
Изображение к статье: Кулбергс на встрече с потенциальными партнерами Эксклюзив!
Политика
4
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео