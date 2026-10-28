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«Настал час истины» - Ринкевич о Rail Baltica 4 4592

Политика
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич
ФОТО: LETA

Если после прояснения ситуации с следующим многолетним бюджетом Европейского союза (ЕС) доступное для железнодорожного проекта “Rail Baltica” финансирование окажется недостаточным, странам Балтии придется оценить, могут ли они позволить себе проект и в каком объеме, подчеркнул в среду на пресс-конференции в Рижском замке президент государства Эдгар Ринкевич.

Если после прояснения ситуации с следующим многолетним бюджетом Европейского союза (ЕС) доступное для железнодорожного проекта “Rail Baltica” финансирование окажется недостаточным, странам Балтии придется оценить, могут ли они позволить себе проект и в каком объеме, подчеркнул в среду на пресс-конференции в Рижском замке президент государства Эдгар Ринкевич.

Президент государства признал, что развитие проекта было сложным и настал “момент истины”. Он указал, что расходы по проекту не соответствуют первоначальным оценкам ни в одной из стран Балтии. Не так, что в одной стране расходы остались на ранее запланированном уровне, а в другой проект подорожал, акцентировал президент.

Ринкевич подчеркнул, что решающими будут переговоры о следующем многолетнем бюджете ЕС — как об объеме финансирования в рамках инструмента Соединения Европы (CEF), так и о софинансировании со стороны ЕС и национальных правительств. Президент государства отметил, что дискуссия о следующем многолетнем бюджете еще только развивается.

По его мнению, когда появится ясность по бюджету ЕС, всем трем странам Балтии придется понять, какое финансирование доступно. Если финансирования будет недостаточно, возникнет вопрос о том, можно ли позволить себе проект и в каком объеме, с учетом и других потребностей, указал он.

“В настоящее время все сценарии лежат на столе”, — сказал Ринкевич, еще раз добавив, что многое определит исход переговоров по многолетнему бюджету ЕС.

По словам президента государства, до конца года еще ожидаются три заседания Европейского совета. Одновременно Ринкевич признал, что неясно, удастся ли договориться до конца года, поскольку существует много сложных вопросов и противоречивых позиций между теми, кто не хочет больше вносить в бюджет, и теми, кто выдвигает свои приоритеты.

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#транспорт #проекты #инфраструктура #финансирование #Rail Baltica #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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