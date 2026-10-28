Андрис Кулбергс не исключает даже формат правительства меньшинства, состоящий из так называемых профессиональных министров.

Итак, спустя три недели после выборов, Андрис Кулбергс запустил процесс консультаций по формированию нового правительства. Сегодня он встретился с теми двумя политическими силами, которые входят в "старую" коалицию - с Национальным объединением и с "Новым Единством".

Знаковый момент - Кулбергс ведет переговоры один, без соратников из руководства Объединенным списком. Это, видимо, по замыслу премьера должно указывать на все еще полуофициальный формат переговоров. Официальные переговоры начнутся после 3-го ноября, когда президент поручит Кулбергсу создание нового правительства.

Примечательно, что от Нацобъединения и "Нового Единства" в переговорах участвовали только те, кого избрали в новый Сейм и кто, видимо, претендует на министерские посты в правительстве Кулбергса. Так с Кулбергсом от Нацобъединения беседовали главы МВД и минобраза Янис Домбрава и Илзе Индриксоне соответственно, а "Новое Единство" делегировало на переговоры главу МИДа Байбу Браже и депутата Айнара Латковскиса.

Итог первого раунда переговоров - стороны выслушали приоритеты и пожелания друг друга. Это своего рода зондаж почву и попытка понять главные требования сторон при работе в одной правящей коалиции.

Что же дальше? Уже в пятницу Андрис Кулбергс пообщается с представителями партии "Прогрессивные", а в понедельник примет у себя в правительственном кабинете лидеров "Латвия на первом месте".

С депутатами от "Суверенной власти-Младолатышей" Кулбергс намерен пообщаться уже после первого заседания нового Сейма, то есть после 3-го ноября.

Фактически перед старым-новым премьером стоят две главных задачи - решить, с кем он создает правительство, при этом сам Кулбергс не исключает и формат правительства меньшинства, и создать эффективную команду министров. Сам Кулбергс определил и срок создания нового правительства - до 18-го ноября.

Маловероятно, что Нацобъединение и тем более "Новое Единство" будут выдвигать Кулбергсу какие-то требования и тем более ультиматумы. Другое дело, что Кулбергс может в итоге оставить за бортом правительства "Новое Единство", поскольку многие избиратели Объединенного списка голосовали именно за команду Кулбергса, протестуя против длительного нахождения "Нового Единства" во власти.

Так или иначе, но, как мы видим, даже уверенная победа на выборах вовсе не облегчает задачу по формированию правительства.