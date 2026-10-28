Латвию могут ожидать непопулярные решения, в том числе в здравоохранении. Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс заявил, что будущему правительству придётся существенно сокращать государственные расходы, пересматривать работу министерств и искать средства для выполнения уже принятых обязательств.

Как сообщает агентство LETA, об этом представитель «Объединённого списка» (AS) Андрис Кулбергс заявил 28 октября после переговоров о формировании новой правящей коалиции с партией «Новое Единство» (JV).

По словам политика, финансовое положение государства крайне сложное, а многие обязательства, взятые предыдущими правительствами, не обеспечены устойчивыми источниками финансирования.

В частности, это касается планов увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта.

«Это будут очень неудобные решения»

Кулбергс предупредил потенциальных партнёров по коалиции, что участие в новом правительстве потребует готовности к непопулярным мерам.

«Партнёрам придётся подписаться под очень неудобными вопросами. Это будут неудобные решения во многих сферах, в том числе в здравоохранении. Чтобы их принять, понадобятся крепкие нервы и толстая кожа», — заявил кандидат в премьер-министры.

При этом он пока не уточнил, какие именно изменения предполагаются в системе здравоохранения и затронут ли они пациентов, медицинских работников или финансирование учреждений.

По мнению Кулбергса, бюджет следующего года необходимо формировать с целью существенного сокращения государственных расходов.

Для этого предстоит пересмотреть функции государственных учреждений и отказаться от тех, которые больше не нужны или выполняются неэффективно.

Министерств может стать меньше

На переговорах с «Новым Единством» обсуждалась возможность сокращения числа министерств и пересмотра их обязанностей.

Кулбергс сообщил, что стороны достигли принципиального понимания необходимости объединения государственных учреждений и централизации отдельных функций.

В частности, речь шла о создании более централизованной системы администрирования фондов Европейского союза и повышении эффективности управления государственной недвижимостью.

Ещё одно направление — централизованное внедрение искусственного интеллекта в государственном управлении.

Предполагается, что новые технологии помогут оптимизировать работу учреждений и сократить административные расходы.

Однако конкретные сроки и масштабы преобразований пока не названы.

Экономить предлагают начать с депутатов и министров

Кулбергс вновь подчеркнул, что меры экономии должны в первую очередь затронуть политиков и государственный аппарат.

Он выступил за пересмотр системы компенсаций депутатам Сейма, отметив, что действующий порядок создаёт излишнюю бюрократию, а иногда способствует недобросовестному использованию государственных средств.

На переговорах также обсуждалось сокращение представительских расходов министров.

Отдельным вопросом стало государственное финансирование политических партий.

Кулбергс предлагает пересмотреть существующую систему, однако по вопросу уменьшения бюджетных выплат партиям полного согласия с «Новым Единством» достичь не удалось.

Каждому министру — персональное задание

Кандидат в премьер-министры представил потенциальным партнёрам новую модель организации работы правительства.

Она предусматривает подготовку трёх основных документов: плана преобразований для Кабинета министров, отдельного плана изменений для Сейма и индивидуальных писем-заданий министрам.

В таких письмах предполагается закрепить конкретные цели, которых каждый министр должен достичь на своём посту.

По замыслу Кулбергса, это позволит сделать работу правительства более ориентированной на измеримые результаты.

С кем ещё будут переговоры?

28 октября Кулбергс начал первый официальный раунд консультаций о создании правительства, встретившись с представителями «Нового Единства» и Национального объединения.

Национальное объединение оценило первые переговоры оптимистично, заявив, что по большинству обсуждавшихся вопросов удалось найти общее понимание.

В пятницу запланирована встреча с партией «Прогрессивные», а в понедельник — с партией «Латвия на первом месте».

Следующий раунд переговоров должен состояться после 4 ноября.

Кулбергс ранее называл основными приоритетами будущего правительства оздоровление государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформирование государственного управления.

Пока речь идёт о предложениях и направлениях переговоров, а не об утверждённых решениях. Какие именно меры экономии будут включены в программу нового правительства, станет ясно после согласования позиций потенциальных партнёров по коалиции.