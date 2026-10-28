Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Сейм отказаться от поспешного предоставления гражданства в особом порядке и сделать обсуждение таких решений более открытым.

Поводом, как сообщал bb.lv, стал скандал вокруг иностранной учёной Дивьи Кананы Вишванаты, которой парламент сначала предоставил латвийское гражданство, а спустя неделю отменил своё решение из-за возникших сомнений в её научных заслугах и представленных документах.

Как сообщает агентство LETA, об этом глава государства заявил в среду, 28 октября, после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

«Зачем была нужна такая спешка?»

Ринкевич обратил внимание на практику принятия законов о гражданстве в срочном порядке.

Он напомнил, что если Сейм признаёт закон срочным большинством не менее двух третей голосов, президент лишается возможности потребовать его повторного рассмотрения.

По мнению главы государства, в случае с Вишванатой убедительных оснований для такой спешки не было.

Президент подчеркнул, что необходимо различать две процедуры: предоставление гражданства за особые заслуги перед Латвией и признание человека гражданином страны отдельным законом.

При этом Ринкевич не считает, что от предоставления гражданства за особые заслуги следует полностью отказаться.

Он напомнил, что благодаря такой процедуре гражданами Латвии становились люди, которыми страна по праву гордится. В качестве примера президент привёл родившегося в Риге всемирно известного артиста балета и актёра Михаила Барышникова.

«Депутаты могут чего-то не знать, а общество — заметить»

Ринкевич считает, что Сейму 15-го созыва следует пересмотреть критерии предоставления гражданства и порядок взаимодействия с государственными учреждениями, в том числе со службами безопасности.

Особое внимание президент предложил уделить открытости обсуждений.

По его словам, депутаты и государственные учреждения могут не располагать всей необходимой информацией или упустить важные обстоятельства. При этом общественность иногда способна обратить внимание на факты, которые остались незамеченными.

Ринкевич выразил надежду, что следующий состав Сейма сделает выводы из опыта нынешнего парламента, учитывая как удачные решения, так и допущенные ошибки.

Премьер: комиссия работала слишком секретно

Премьер-министр Андрис Кулбергс поддержал позицию президента.

Он также считает, что один скандальный случай не должен становиться причиной полного отказа от практики предоставления гражданства за особые заслуги.

Однако порядок принятия подобных решений, по мнению главы правительства, необходимо усовершенствовать.

Кулбергс отметил, что депутаты доверились работе парламентской комиссии, но её деятельность оказалась чрезмерно закрытой.

Премьер допустил, что во время рассмотрения кандидатуры Вишванаты не было задано достаточно вопросов и не проводился необходимый углублённый анализ.

По его оценке, к проверке следовало привлечь компетентные государственные службы, а подлинность и обоснованность представленных документов необходимо было изучить более тщательно.

Кулбергс считает, что в подобных случаях должно быть предусмотрено заключение соответствующих ведомств.

Он также признался, что не понял причин, по которым вопрос о гражданстве рассматривался в срочном порядке.

Кто должен проверять научные заслуги?

Президент уточнил, что у служб безопасности есть собственные процедуры проверки кандидатов.

В частности, они оценивают возможные террористические угрозы и контрразведывательные риски.

Однако в случае с Вишванатой основные вопросы возникли не в сфере государственной безопасности, а вокруг научных публикаций и профессиональных достижений.

По мнению Ринкевича, маловероятно, что службы безопасности стали бы проверять соответствие научных статей академическим стандартам.

«На какое ещё учреждение депутаты могли бы положиться в большей степени, чем на Латвийскую академию наук?» — задался вопросом президент.

Он подчеркнул, что именно научное сообщество должно оценивать вопросы академической добросовестности.

Ринкевич также обратил внимание, что дискуссия о выявленных обстоятельствах уже началась среди самих учёных.

По его мнению, научному сообществу предстоит самостоятельно решить, какие выводы необходимо сделать в отношении деятельности Латвийской академии наук.

В Сейме спорят, можно ли открыть заседания для общества

В среду вопрос о пересмотре процедуры предоставления гражданства обсуждала и парламентская комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества.

Депутаты рассмотрели возможность отказа от необоснованной срочности, а также проведения открытых заседаний по вопросам гражданства.

Председатель комиссии Гунарс Кутрис признал, что действующий порядок можно изменить, обратившись в президиум Сейма.

Однако он указал на возможные проблемы.

По словам Кутриса, во время таких заседаний нередко рассматриваются обстоятельства частной жизни заявителей. Полная открытость может помешать свободному и обстоятельному обсуждению этих вопросов.

Он предположил, что вопрос о публичности заседаний, скорее всего, придётся решать уже следующему созыву парламента.

Гражданство дали 15 октября, а 22 октября решение отменили

Скандал вокруг Дивьи Кананы Вишванаты разгорелся после того, как 15 октября Сейм принял закон о предоставлении ей гражданства Латвии за особые заслуги.

Вскоре в публичном пространстве появились сомнения относительно её образования, научных публикаций и обоснованности предоставления гражданства.

Президент призвал депутатов устранить возникшие сомнения и при необходимости пересмотреть принятое решение.

Уже 22 октября парламент принял новый закон, отменивший предыдущее решение.

Таким образом, между предоставлением гражданства и отменой соответствующего закона прошла всего неделя.

Академия наук защищает своего президента

Отдельная дискуссия возникла вокруг роли Латвийской академии наук (LZA).

Именно президент академии Иварс Калвиньш рекомендовал предоставить Вишванате латвийское гражданство.

Президиум LZA впоследствии заявил, что Калвиньш действовал в пределах своих полномочий.

В академии подчеркнули, что рекомендательное письмо было подготовлено добросовестно, на основании информации, представленной президенту учреждения.

При этом LZA заявила о своей приверженности законности, защите интересов государственной безопасности и принципам академической добросовестности.

Сама Вишваната ранее отвергла предъявленные ей претензии.

По её утверждению, документы, представленные Сейму, являются подлинными и прошли проверку.

Прокуратура проверяет не только её гражданство, но и гражданство мужа

История получила продолжение на уровне правоохранительных органов.

Прокуратура начала проверку обстоятельств предоставления латвийского гражданства Дивье Канане Вишванате.

Кроме того, в ведомство поступило заявление председателя фракции «Новое Единство» Эдмундса Юревицса.

Он попросил проверить также обстоятельства предоставления латвийского гражданства супругу учёной — Канану Вишванату, который получил его в 2023 году.

Вопрос о дальнейших действиях по этому заявлению прокуратуре ещё предстоит решить.

Таким образом, скандал, начавшийся с одного парламентского решения, перерос в более широкую дискуссию о прозрачности предоставления гражданства, проверке заслуг кандидатов и ответственности государственных учреждений.

Главный вопрос, на который теперь предстоит ответить законодателям, — как сохранить возможность предоставлять гражданство людям с особыми заслугами перед Латвией, одновременно исключив поспешные и недостаточно проверенные решения.