Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня начинает встречу с потенциальными партнерами нового правительства, чтобы обсудить принципы работы правительства и приоритетные задачи.

"Мы подготовили широкое предложение для обсуждения, но сначала мы должны договориться о принципах работы правительства. Они предусматривают более высокий уровень ответственности министров и существенно иное отношение к расходованию средств общества", - цитирует Андриса Кулбергса его советник по стратегической коммуникации.

Потенциальные партнеры по сотрудничеству должны быть готовы договориться о конкретных задачах и сроках их выполнения, а также совместно взять на себя ответственность за сложные решения. Предлагаемая повестка дня правительства охватывает четыре направления: безопасность государства, рост экономики, сокращение расходов и более эффективное управление государством.

"На переговоры идем с завидным сознанием серьезности финансовой ситуации в стране. Если не действовать сейчас, то в 2030 году может оказаться под угрозой как военная и экономическая безопасность страны, так и финансовая независимость. Мы должны иметь возможность обеспечить необходимые вложения в оборону и социальную безопасность, одновременно решая отложенные на годы проблемы. У нас есть около года, чтобы изменить направление и предотвратить обострение финансовых проблем страны", - подчеркивает Кулбергс.

Согласно используемому при подготовке предложения сценарию Минфина, в госбюджете 2027 года нужно изыскать 569 млн евро, в 2028 году - 893 млн евро, в 2029 году - 929 млн евро, а в 2030 году - 1,735 млрд евро. Для финансирования обороны в размере 5% от внутреннего валового продукта необходимо долгосрочное покрытие; потребность в дополнительном финансировании оценивается примерно в 680 млн евро в год. Один из предложенных принципов бюджетной дисциплины предусматривает утверждение новых расходов только в том случае, если у них есть четкий источник финансирования и обоснованный достижимый результат.

"Перемены необходимы и неизбежны, и мы должны показать, что бережливость начинаем с себя. Предлагаю с 2027 года вдвое сократить государственное финансирование политических партий, отказаться от представительских расходов министров и депутатов, сократить компенсации жилья и топлива депутатов, заморозить зарплату депутатов и министров и пересмотреть расходы Сейма. Этими мерами лишь цели экономии в 500 млн евро мы не достигнем, но это станет первым испытанием для нашей готовности взять на себя ответственность. Доверие общества нужно заслужить делами. Если мы призываем людей поддержать сложные решения, мы должны сами подавать пример", - подчеркивает Кулбергс.

Наряду с сокращением расходов - рост экономики и более высокие доходы

Кулбергс подчеркивает, что для упорядочения государственных финансов одного сокращения расходов не хватит. Правительство должно одновременно работать над ростом экономики и устойчивым ростом доходов бюджета. Это означает поощрение предпринимательской деятельности, инвестиций и производительности, уменьшение барьеров для развития предприятий и достижение большей отдачи от государственного капитала. Эти задачи должны стать неотъемлемой частью плана правительственных преобразований.

"Уже долгое время я указывал на недостатки в управлении государственным капиталом. Мы должны иметь возможность четко ответить, какую отдачу принадлежащие государству предприятия дают обществу и как ее увеличить в долгосрочной перспективе. Одним из предложенных решений является создание Фонда развития путем объединения в его управление государственных обществ капитала. Цель – более профессиональное управление, скоординированные инвестиции и больший вклад государственного капитала в развитие Латвийской экономики", - пояснил Кулбергс.

Работа правительства в три этапа

Предложение Кулберга предполагает организацию работы правительства на трех взаимосвязанных участках.

На первом этапе одновременно были бы оценены расходы и функции государства, начаты первые реформы и подготовлены меры, способствующие росту экономики. Задачей было бы определить, где можно сократить необоснованные траты и дублирование функций и какие перемены необходимы для стимулирования предпринимательской деятельности и инвестиций.

На втором этапе реформы осуществлялись бы шире в госуправлении, внося изменения в работу учреждений, упрощая процессы и осуществляя меры, предусмотренные для экономического роста. Результаты реформ следует оценивать по конкретным выгодам для населения, предприятий и госбюджета.

На третьем этапе главной задачей было бы закрепить достигнутое, чтобы ответственное хозяйствование, более быстрые услуги, меньшее административное бремя и наглядные государственные траты стали постоянной практикой работы госуправления.

Для каждого министра предусмотрено письмо миссии с конкретными целями, задачами, целями и сроками выполнения. О приоритетах отрасли министры договорились бы с представителями отрасли, а в организации работы правительства была бы четко определена ответственность министров и порядок оценки результатов. Общество должно регулярно получать информацию о выполнении задач и достигнутых результатах. Вместо традиционного коалиционного договора предполагается разработать совместный план перемен партнеров по сотрудничеству для работы в кабинете министров. На переговорах планируется оценить и возможности сокращения числа министерств.

«У нас впереди четыре года испытаний. Но это также возможность наладить государственные финансы, укрепить безопасность и создать основу для более быстрого роста экономики страны. Для этого нужна договоренность о том, что нужно сделать, и готовность каждого взять на себя ответственность за результат", - подчеркивает Кулбергс.