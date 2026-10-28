Бывший министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс, которого в сентябре задержали за рулем с 3,09 промилле алкоголя, продолжает ежедневно пользоваться автомобилем. Несмотря на возбужденное уголовное дело, закон пока не запрещает ему садиться за руль. В прокуратуре объяснили, почему водительские права экс-министра остаются действительными.

После скандала с вождением в состоянии сильного алкогольного опьянения бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс стал частым гостем различных подкастов. В интервью он рассказывает о произошедшем и о том, как изменилась его жизнь после задержания, сообщают Новости ТВ3.

Однако одна деталь вызывает у окружающих особое удивление: Узулниекс по-прежнему самостоятельно водит автомобиль.

В сентябре его остановили в Ропажском крае. Проверка показала 3,09 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Несмотря на это, бывший министр до сих пор не лишен водительских прав.

«Мне нужно возить ребенка в детский сад»

В подкасте Артура Дедзиса под названием «Одна ошибка не перечеркивает всего, что я сделал» Узулниекс рассказал, почему продолжает пользоваться автомобилем.

«У меня остается только двухлетний ребенок, которого нужно возить в детский сад. Пока у меня есть права, я делаю это по утрам, у жены работа начинается в 10:00. Конечно, когда у меня больше не будет прав, возить будет жена», — объяснил бывший министр.

По его словам, после задержания окружающие нередко удивлялись, увидев его за рулем. Иногда реакция была довольно эмоциональной.

«Был интересный случай: сестра жены дала мне машину, и тут один человек сразу подскочил с телефоном и начал снимать меня через окно. Это было примерно через неделю после всего случившегося», — рассказал Узулниекс.

Он признался, что тогда нервничал, но теперь реагировал бы иначе.

«Сейчас, наверное, вышел бы из машины и спросил: чего ты от меня хочешь?» — добавил экс-министр.

При этом Узулниекс подчеркивает, что не нарушает закон, поскольку наказание вступает в силу только после соответствующего судебного решения.

«Сейчас я имею право водить!» — заявил он.

Почему полиция не запретила ему садиться за руль?

В Государственной полиции сообщили, что расследование дела о вождении в нетрезвом виде заняло всего два дня. Уже 15 сентября материалы в порядке ускоренного производства передали в прокуратуру для начала уголовного преследования.

При этом к Узулниексу не применили мер пресечения, ограничивающих его деятельность.

«Оценив материалы, полученные в ходе уголовного процесса, к подозреваемому не применили меры пресечения, в том числе запрет на определенную деятельность», — пояснила представитель Госполиции Элина Приедите.

Она добавила, что прокуратура и суд также вправе принимать решения о мерах пресечения, если для этого есть законные основания. Однако в данном случае запрет на управление личным автомобилем применен не был.

Прокуратура: до приговора водитель сохраняет свои права

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что Узулниекс действительно может законно управлять автомобилем.

Пока суд не вынес обвинительный приговор, вступивший в законную силу, человек не считается виновным в установленном законом порядке. Поэтому ограничение его права на управление транспортным средством без соответствующего правового основания было бы необоснованным.

«В данной ситуации запрета для Узулниекса нет. Если он считает это необходимым, уместным и этичным, он может так поступить, но должен сам оценить свое поведение», — заявила представитель Генеральной прокуратуры Санта Валюма.

Она объяснила, что в подобных уголовных делах законодательство не предусматривает общей меры пресечения, позволяющей запретить подозреваемому пользоваться автомобилем в личных целях.

Исключение возможно, если вождение непосредственно связано с профессиональными обязанностями человека.

Например, водителю автобуса или другому работнику, чья деятельность предполагает управление транспортом, могут запретить выполнять такую работу, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу.

«Непосредственные рабочие обязанности этого человека не были связаны с вождением. Также было учтено, что ранее он не был судим, поэтому по закону такой запрет применить было нельзя», — пояснила Валюма.

Таким образом, даже уголовное преследование за управление автомобилем в состоянии сильного опьянения само по себе не означает автоматического запрета садиться за руль.

Когда Узулниекс может лишиться водительских прав?

Рассмотрение уголовного дела бывшего министра в Рижском районном суде назначено на 27 января следующего года. Именно судебное разбирательство должно определить его виновность и возможное наказание.

Если будет вынесен обвинительный приговор и он вступит в законную силу, Узулниекс лишится права управлять транспортными средствами в соответствии с назначенным наказанием.

До этого момента его водительские права остаются действительными. Поэтому, несмотря на обстоятельства сентябрьского задержания и общественное возмущение, сам факт появления бывшего министра за рулем сейчас не является нарушением закона.