Главной угрозой для реализации Rail Baltica становятся не технические сложности и не нехватка строительных мощностей, а несвоевременные политические решения, считает председатель правления RB Rail Марко Кивила. По его словам, пока Латвия продолжает обсуждать, может ли позволить себе проект, сроки использования европейского финансирования приближаются к завершению, а задержки создают дополнительные расходы не только для самой страны, но и для ее соседей.

Дальнейшая реализация железнодорожного проекта Rail Baltica оказалась под угрозой из-за затягивания политических решений в Латвии. При этом главная проблема заключается не в технической готовности или возможностях строителей, а в отсутствии последовательного подхода к финансированию и реализации проекта.

Как заявил агентству LETA председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Марко Кивила, Латвии необходимо перестать ограничиваться обсуждением финансовых трудностей и принять конкретные решения о дальнейшем строительстве.

По его словам, возникает противоречие: на европейском уровне лидеры стран Балтии и Польши неоднократно подтверждают намерение завершить Rail Baltica, однако внутри Латвии вновь звучат сомнения в том, может ли государство позволить себе этот проект.

Кивила напоминает, что поддержка Rail Baltica со стороны Европейского союза не ограничивается политическими заявлениями. На реализацию проекта уже выделено 4,5 млрд евро европейского финансирования.

«Поэтому на данном этапе проекта важнейший вопрос заключается не в том, может ли Латвия позволить себе Rail Baltica, а в том, как Латвия продолжит строительство, выполнит взятые на себя обязательства и в полной мере использует эту значительную поддержку ЕС», — подчеркнул глава RB Rail.

«Проблемы финансирования известны, но это не построит ни километра железной дороги»

Кивила напомнил, что 16 октября лидеры Латвии, Литвы, Эстонии и Польши направили совместное письмо руководству ЕС, подтвердив намерение завершить Rail Baltica в следующем многолетнем бюджетном периоде.

В письме они также призвали обеспечить проекту предсказуемое европейское финансирование.

По словам главы RB Rail, подобные обязательства имеют практическое значение, поскольку на их основе планируются строительные работы и заключаются договоры.

Однако публичные заявления о возможной неспособности Латвии финансировать проект также замечают в Брюсселе и других странах ЕС.

Кивила считает, что трудно требовать от европейских партнеров стабильного финансирования, если сама Латвия не обеспечивает последовательности собственных решений.

«Проблемы финансирования Rail Baltica хорошо известны. Их повторная констатация сама по себе не позволит построить ни одного километра железной дороги», — заявил он.

По мнению Кивилы, к нынешней ситуации привели в том числе отложенные решения о графике строительства, плане финансирования и будущем управляющем инфраструктурой. Среди причин он также назвал недостаточное финансовое планирование и неспособность своевременно договориться о приоритетах.

Глава RB Rail считает парадоксальным использование этих же проблем в качестве аргумента для дальнейшего откладывания проекта. Он отмечает, что существуют различные сценарии финансирования, предусматривающие сочетание европейских средств, государственных инвестиций и других финансовых инструментов, а также распределение расходов на более длительный период.

По его мнению, Латвии необходимо выбрать конкретный вариант, соответствующий ее бюджетным возможностям.

Эстония уже пересмотрела график и расходы

В качестве примера Кивила привел Эстонию, которая недавно скорректировала сроки строительства Rail Baltica и распределение инвестиций.

Согласно обновленному плану, железнодорожное соединение между Таллином и Пярну предполагается завершить до 2032 года, а трансграничный участок — до 2034 года. При этом запланированные инвестиции на 2027 год сокращены с 919 млн до 541 млн евро, а на 2028 год — примерно с 1,06 млрд до 453 млн евро.

Кивила признает, что Эстония также зависит от дальнейшего финансирования ЕС и пока не решила всех финансовых вопросов. Однако, по его словам, страна уже определилась с тем, как действовать в сложившихся обстоятельствах.

Аналогичный конкретный подход, считает руководитель RB Rail, необходим и Латвии.

Латвия отстает от соседей, а сроки европейского финансирования истекают

Строительство Rail Baltica уже ведется во всех трех странах Балтии. По данным RB Rail, более 40% основной трассы первой очереди находится на стадии строительства или готово к началу работ.

В Латвии строительные договоры охватывают более 200 километров железнодорожной линии, однако фактические темпы строительства значительно отстают от соседних стран.

При этом сроки реализации нескольких соглашений о финансировании в рамках европейского Механизма соединения Европы (CEF) истекают уже в 2028 году, а отдельных соглашений — в 2029 году.

«Сроки использования финансирования ЕС не будут ждать, пока Латвия завершит дискуссии о том, почему принимать решения так сложно», — предупредил Кивила.

Он также подчеркнул, что Rail Baltica является общим проектом трех балтийских государств, поэтому задержки в одной стране влияют на остальных участников.

«Эстония и Литва вкладывают миллионы, чтобы создать соединение с остальной Европой, полноценное функционирование которого зависит в том числе от латвийского участка. Наши соседи могут принимать собственные решения и строить свою железную дорогу, но построить ее вместо Латвии они не могут», — заявил глава RB Rail.

По его словам, задержки в Латвии означают также отсрочку получения отдачи от инвестиций Эстонии и Литвы.

«Это ответственность, выходящая за рамки государственного бюджета Латвии», — подчеркнул Кивила.

Откладывание строительства тоже стоит денег

Глава RB Rail обращает внимание, что замедление реализации проекта не означает экономии. Напротив, перенос сроков может привести к необходимости пересмотра строительных договоров, индексации цен и возникновению дополнительных расходов. Если выделенное финансирование ЕС не будет использовано вовремя, в будущем за выполнение тех же работ может потребоваться заплатить больше.

Одновременно откладывается получение преимуществ от нового железнодорожного сообщения с Европой — как для пассажирских и грузовых перевозок, так и для предпринимательской деятельности и военной мобильности.

Кивила также отметил, что строительство обеспечивает поступления в государственный бюджет. Согласно оценкам проекта, примерно 19–21% вложенных в строительство средств возвращаются государству в виде налоговых поступлений.

Министр сообщения предложил пересмотреть возможности Латвии

Заявление Кивилы последовало после выступления министра сообщения Рихарда Козловскиса («Новое Единство»), который 26 октября в программе TV3 «900 секунд» поставил вопрос о дальнейших возможностях финансирования Rail Baltica.

По словам министра, новому правительству при подготовке следующего государственного бюджета придется серьезно оценить, может ли Латвия позволить себе продолжать проект и каким образом. Козловскис указал на изменившуюся геополитическую ситуацию, в том числе войну России против Украины, которая требует пересмотра государственных приоритетов.

Министр также отметил, что пока нет ясности относительно объемов европейского финансирования в следующих бюджетных периодах. По его мнению, продолжать реализацию Rail Baltica прежними методами государство больше не сможет.

Стоимость латвийского участка может достичь шести миллиардов евро

Как сообщалось ранее, первая очередь Rail Baltica в Латвии предусматривает строительство основной трассы от границы с Литвой до границы с Эстонией. Кроме того, планируется завершить строительные работы в Рижском аэропорту и южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить возможность соединения новой железной дороги с существующей сетью.

Так называемая Рижская петля в первую очередь проекта не включена.

Согласно актуальным оценкам, стоимость первой очереди Rail Baltica во всех трех странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро. Из этой суммы на Латвию приходится около 5,5 млрд евро, а с учетом индексации расходов стоимость может увеличиться до шести миллиардов.

Полная стоимость проекта в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, оценивается в 23,8 млрд евро. Для сравнения: в предыдущем анализе, подготовленном в 2017 году, общая стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 млрд евро.

Проект предусматривает строительство железнодорожной линии европейской ширины колеи — 1435 мм — от Таллина до границы Литвы и Польши с дальнейшим соединением с европейской железнодорожной сетью.

Общая протяженность новой линии в странах Балтии составит 870 километров, а максимальная предусмотренная скорость поездов — 240 километров в час.